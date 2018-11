Esonda un fiume - 10 morti e un disperso nel Palermitano : Tra le vittime ci sono donne e bambini: amici e parenti si erano riuniti per trascorrere insieme la serata ma sono stati intrappolati nell'abitazione dall'acqua

Il fiume Sarno Esonda nei campi : migliaia di euro di danni alle coltivazioni : POMPEI - Emergenza maltempo: il Sarno esonda nei campi. migliaia di euro di danni alle coltivazioni. Il fiume resta un sorvegliato speciale fino alla cessata emergenza. I caschi bianchi, i vigili del ...

Maltempo - il fiume Sarno a rischio Esondazione : tensione a Scafati : Approfondimenti Giorno dedicato ai Defunti, pioggia e disagi a Salerno: le previsioni 2 novembre 2018 Il Maltempo rischia di provocare nuovi e ingenti danni anche in provincia di Salerno. Si attende, ...

Maltempo in Sicilia Occidentale : Esonda il fiume Verdura - fango a Sciacca : Il Maltempo non dà tregua alla Sicilia Occidentale. Nelle ultime ore, nell'Agrigentino la situazione si è notevolmente aggravata. A Ribera il fiume Verdura è esondato. Allagati tutti i terreni ...

Maltempo - piove senza sosta : aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige nel Lago di Garda : “unica soluzione per evitare Esondazioni in pianura Padana” : 1/9 ...

Maltempo - allarme in Alto Adige : il fiume Drava Esonda a San Candido - evacuata parte del paese [FOTO e VIDEO] : Il fiume Drava è esondato a San Candido, in Alto Adige, in seguito all’ondata di Maltempo che sta interessando la zona e buona parte del nord Italia. parte del paese, secondo quanto hanno riferito le autorità locali al Dipartimento della Protezione Civile, e’ stata evacuata mentre in altre zone la gente e’ rimasta nelle proprie abitazioni ma e’ stata invitata a salire ai piani alti degli edifici. Al momento le autorità ...

Trentino - Esonda il fiume Brenta per il maltempo : a Levico i pesci nuotano in strada : A Levico, in provincia di Trento, il fiume Brenta è esondato a causa del maltempo che in queste ore sta interessando buona parte del Paese. Nel video, il momento in cui i pesci si trovano nel mezzo della strada e cercano – come sembra – di raggiungere l’acqua più alta. Video Twitter/Strummer L'articolo Trentino, esonda il fiume Brenta per il maltempo: a Levico i pesci nuotano in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

