Esercito | Umbria | disinnescata una bomba d’aereo Usa | 10mila evacuati

meteoweb.eu

: #Terni, il 4 novembre negli scatti di #Mirimao - umbriaOn : #Terni, il 4 novembre negli scatti di #Mirimao - Cisl_Umbria : RT @Rickmarcellitr: #4Novembre #Terni le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle #Forzearmate @SM_Difesa @Esercito @… - CorriereUmbria : Carovana di migranti, Trump: 'Esercito schierato, non faremo entrare nessuno' - Corriere dell'Umbria -

(Di domenica 4 novembre 2018) Gli artificieri dell’hanno disinnescato unad’aereo americana da 250 libbre, ovvero 115 kg, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta nei pressi della stazione di Cesi, una frazione limitrofa al comune di Terni. Le operazioni, si legge in una nota, si sono svolte in concomitanza con la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, quasi a voler simboleggiare il forte impegno dell’al servizio del Paese, non solo per compiti istituzionali ma anche per eventi di pubblica calamità e utilità, come nella recente ondata di maltempo che in questi giorni ha investito la penisola. Le operazioni di disinnesco, coordinate dalla Prefettura di Terni, sono iniziate alle sei con lo sgombero di un’area di circa 1.700 m di raggio, che ha comportato la completa evacuazione di oltrecittadini ternani. ...