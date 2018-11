ilfattoquotidiano

El Chapo, a New York si apre il processo al "più grande narcoboss del mondo". La procura Usa chiederà l'ergastolo…

(Di domenica 4 novembre 2018) Dopo due rinvii, lunedì 5 novembre si aprirà a Newilcontro Joaquin Guzman Loera, meglio noto come El, il signore della droga ex-capo del cartello messicano di Sinaloa. Un giudizio che partirà tra imponenti misure di sicurezza, soprattutto per proteggere l’identità dei testimoni e dei 12 giurati, di cui si cercherà di garantire l’anonimato. Detenuto a Brooklyn, non è ancora chiaro se il boss durante ilrimarrà lì per evitare il trasferimento o sarà a Manhattan, dove ha sede la Corte. Tutto si svolge nella massima riservatezza. Anche i documenti presentati dal governo americano sono sotto segreto istruttorio. Inizialmente il giudice Brian Cogan aveva previsto di svolgere ila porte chiuse, con solo due rappresentanti in sala per parte, ma dopo una richiesta da parte dei media Usa, si è mostrato aperto all’idea di permettere la presenza di alcuni ...