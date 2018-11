Egonu | Ho pianto dopo il Mondiale | mi ha rialzato la mia fidanzata

Paola Egonu sfonda un altro muro : "Io - il pianto per la sconfitta e la lezione della mia ragazza" : Un'intervista per continuare a stupire, come nel recente mondiale di pallavolo, in cui ha vinto la medaglia d'argento con la Nazionale italiana. Paola Egonu parla al Corriere della Sera della sconfitta e della lezione imparata dalla sua fidanzata. Lo dice come se non fosse un muro da abbattere, lei che i muri a rete è abituata a sfondarli con le sue schiacciate. "Lo trovo normale" afferma la ragazza, 19 anni, nata a Cittadella (Padova) da ...