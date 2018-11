Egitto | uccisi autori attacco a copti

Egitto - governatore di Qalyubiyya : “Via i personaggi Disney dagli asili - al loro posto foto di militari uccisi in guerra” : Rimuovere dai muri degli asili Topolino e Paperino e sostituirli con foto di militari uccisi. L’ordine è arrivato da Alaa Marzouq, governatore della regione egiziana di Qalyubiyya, poco a nord del Cairo. Lo riporta il sito d’informazione egiziano Youm7. Un’iniziativa, ha spiegato il governatore, pensata per incoraggiare “il patriottismo dei bambini e l’amore per la patria”, mostrando loro le immagini di soldati ...