Egemonia salviniana

(Di domenica 4 novembre 2018) Sempre elevata, ma in flessione, la fiducia nel Governo (ora al 51% dopo aver toccato il picco a giugno, con il 59%), che appare sempre più a trazione leghista. Se già il ranking delle fiducie nei principali leader politici, rilevate dall'Istituto Ixè, mostra appunto Salvini (48%) appaiato al premier Conte (49%), lasciando sulla scia Di Maio col 42%, gli elettori non mostrano dubbi su chi abbia maggior voce in capitolo nel Governo: il 42% indica la Lega di Salvini e solo il 12% ritiene che siano i 5 Stelle di Di Maio a orientare l'esecutivo.L'abbraccio tra le due forze di Governo, e tra i rispettivi leader, già evidenziato dalle analisi dell'Istituto Ixè delle scorse settimane, risulta sempre più sbilanciato. Questo viraggio al verde della maggioranza è più il frutto delle incrinature all'interno della componente gialla, alle prese ...