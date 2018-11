E' successo tutto in pochi secondi | parla il superstite di Casteldaccia

Maltempo : testimone tragedia Casteldaccia - è successo tutto in pochi secondi : Casteldaccia (Palermo), 4 nov. (AdnKronos) - "E' successo tutto in pochi secondi, all'improvviso l'acqua e il fango hanno sfondato i vetri, tutte le imposte. Non abbiamo più capito niente. In pochi istanti l'acqua ha raggiunto il tetto. Io sono riuscito a uscire e salire sull'albero. Solo per questo

Maltempo - alluvione a Palermo : il racconto del superstite della tragedia di Casteldaccia - “è successo tutto in pochi secondi” : tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e ...

Mazda MX-5 - un successo che dura dal 1989 : vinti 280 premi in tutto il mondo : SIBIU - La prima Mazda MX-5 venne presentata il 9 febbraio 1989 al Salone di Chicago. Da allora ne sono state prodotte circa un milione e 60mila unità. Quella presentata in queste pagine...

Anticipazioni Uomini e Donne over : è successo di tutto! Volano bottigliette e schiaffi : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne del 25 ottobre, rilasciate da “Isa e Chia“, sono ricche di novità. La puntata inizia, ovviamente, in cui si parla di Gemma Galgani e Rocco... L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne over: è successo di tutto! Volano bottigliette e schiaffi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ciclismo - a tutto Martinelli : “Tour 2019 adatto a Nibali - ma credo opti per il Giro. Aru? Non so cosa gli sia successo” : Giuseppe Martinelli ha parlato della prossima stagione, soffermandosi sugli obiettivi che Nibali e Aru dovranno cercare di raggiungere Cinque Giri, due Tour de France e una Vuelta di Spagna. Non si può dire che Giuseppe Martinelli abbia vinto poco, anche se ancora tutto ciò non gli basta. La passione per il Ciclismo è così forte da tenerlo ancorato all’ammiraglia dell’Astana, pronto per nuove sfide e nuove battaglie. Gian ...

Grande successo per la serata inaugurale di Tuttosposi : Molto soddisfatta la Presidente Chiodo : ' E' la mia quarta volta come Presidente ed è bello vedere questo settore trainante dell'economia sempre in crescita; in 30 anni sono arrivati 3 milioni di ...

Bekaert - Di Maio arriva in ritardo all’incontro con i lavoratori : “Scusate - è successo di tutto” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, per incontrare i lavoratori della Bekaert, ai quali ad agosto aveva promesso che sarebbe tornato qualora si fosse risolta positivamente la vertenza con la multinazionale belga che aveva annunciato la chiusura dello stabilimento toscano. Prima di entrarvi, Di Maio ha scambiato alcune battute con uno dei lavoratori. “Quando ho visto che Sting era ...

Lady Gaga : la colonna sonora di 'A Star Is Born' è un successo in tutto il mondo - Italia compresa! : Il successo della tracklist di "A Star Is Born" non si ferma agli Stati Uniti: il disco è riuscito a conquiStare la vetta di iTunes in più di 75 paesi al mondo, Italia compresa! Nel nostro Paese ha ...

Lady Gaga : la colonna sonora di “A Star Is Born” è un successo in tutto il mondo - Italia compresa! : Un risultato meritatissimo <3 The post Lady Gaga: la colonna sonora di “A Star Is Born” è un successo in tutto il mondo, Italia compresa! appeared first on News Mtv Italia.

"Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello" - tre giorni di successo ma soprattutto di prevenzione : ... ma soprattutto la prevenzione per malattie che, purtroppo, tra l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale, rappresentano fra le principali cause di morte nel mondo. Ancora una volta, l'intera ...

Orgia a quattro rischia di finire in dramma : 36enne in ospedale. È successo tutto durante il rapporto : Orgia a quattro a Padova rischia di finire malissimo. Un episodio particolare quello registratosi nelle ultime ore nel nord-est italiano dove un uomo di 36 anni ha rischiato di morire durante una prestazione sessuale con altre tre persone. La ‘vittima’ del malore aveva deciso di trascorrere una serata bollente in compagnia di due uomini e una donna, tutti di nazionalità brasiliana. Un pomeriggio di piacere trasformatosi in paura e ...

È tutto finito. Sara Affi Fella : dopo la truffa a UeD - ora è successo pure questo… Ah! : Il ‘caso Sara Affi Fella’ continua a far discutere. dopo essere stata smascherata dalla redazione di Uomini e Donne, la ex tronista ha ammesso che durante tutto il suo percorso nel programma di Maria De Filippi era fidanzata con Nicola Panico, quello che si credeva fosse il suo ex, dopo la rottura a Temptation Island. Ha chiesto scusa Sara. Con una Storia pubblicata su Instagram che ha finito però per deludere ancora di più ...

“Morti 4 bambini - una strage”. È successo tutto all’improvviso. Uno strazio : Una tragedia attualmente al vaglio degli inquirenti. Un terribile incidente le cause del quale sono ancora da chiarire, costato la vita a quattro bambini. È successo questa mattina a Oss – circa 100 km a sudest di Amsterdam – in seguito allo scontro a un passaggio a livello tra un treno e una bici attrezzata per il trasporto di bambini (le cosiddette ‘cargo bike’, molto usate in Olanda): lo ha reso noto la polizia, ...

Ad Acqui Terme successo tutto in rosa per la Notte in Rosé : Elevata partecipazione agli spettacoli più glam, come la sfilata di moda, e agli eventi musicali. Sono stata soddisfatta anche della eccezionale partecipazione al Brachetto Cocktail Contest : oltre ...