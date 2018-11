È successo in TV - 4 novembre 1961 | nasce Rai 2

È successo in TV - 3 novembre 2016 : la TV racconta le unioni civili : Oggi non facciamo un grosso salto nel tempo: siamo nel 2016, anno dell'approvazione del ddl Cirinnà. Dal Nord al Sud nelle grandi città dello stivale e nei piccoli centri hanno iniziato a celebrarsi le prime unioni civili tra persone dello stesso sesso. Una svolta di vita per tanti che, fino ad ora, avevano incontrato difficoltà e ostacoli nella realizzazione quotidiana della propria vita in comune.La televisione vuole fare la sua parte ...

È successo in TV - 2 novembre 2008 : Giulio Andreotti e il malore choc a Questa domenica : Quella che vi raccontiamo oggi è una vicenda che ha lasciato il segno nella storia mediatica (seppur breve) di una trasmissione che ha provato a rimarcare l'intrattenimento della domenica pomeriggio su canale5 ormai già in odore di infotainment: Questa domenica condotta da Paola Perego nella stagione tv 2008/2009. Non solo! Ciò che è accaduto non è stato semplicemente ripreso dai giornali e telegiornali di tutto lo stivale, ma (suo malgrado) ...