È morto Due | il cane più multato perché non voleva il guinzaglio

Boxe - Christian Daghio è morto in Thailandia : letali due ko sul ring - aveva 49 anni : Christian Daghio è morto dopo aver lottato per due settimane in ospedale in Thailandia. Lo scorso 26 ottobre era infatti finito in coma dopo aver subito due pesanti ko durante un incontro di pugilato che purtroppo si sono rivelati fatali. Il 49enne aveva vinto sette titoli mondiali di thai-Boxe ma negli ultimi anni era passato alla Boxe classica, diventando anche Campione d’Asia tra i supermedi. Purtroppo l’ultimo incontro, valido ...