Donne | Milan-Juventus 3-0 Rossonere al comando del campionato

Timberland pensa al femminile con un temporary apartment a Milano solo per Donne [GALLERY] : The Timberland Studio: il progetto tutto al femminile è sbarcato a Milano. Un temporary apartment con ospiti d’eccezione e un calendario inedito di attività dal 18 al 21 Ottobre “E se esistesse un posto pensato e creato solo per le donne?…” Serve immaginazione per entrare nel “Timberland Studio”, il nuovo progetto itinerante e tutto al femminile ideato da Timberland che, dopo il successo a Londra, Amsterdam e Berlino, arriva a ...

Donne - Magatti resta in serie A Ma si trasferisce al Cus Milano : Volevo cambiare ambiente e a Milano ho trovato un bel progetto, al quale ho deciso di aderire . Così Maria Magatti spiega il suo passaggio dal Monza al Cus Milano. L'ala comasca , 26 anni, ha ...

Milano - aggredisce e palpeggia due Donne : arrestato : La prima vittima portava a spasso il cane: è riuscita a sfuggire all'aggressore che ha attaccato un'altra donna prima di essere fermato dalla Polizia locale

Milano - 5 Donne picchiate e derubate in poche ore : presi i rapinatori della Bmw : In manette 2 pregiudicati che scorrazzavano nell'hinterland e prendevano di mira le vittime che casualmente incontravano per strada: 3 sono finite all'ospedale

Il Ponte - a Milano 100 Donne per la ricerca sul cancro : Un’asta per la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Si chiama 100 donne per la ricerca ed è stata ideata e voluta da Carola Gancia Bianco di San Secondo, da anni collaboratrice della casa d’aste Il Ponte. L’appuntamento è per il 14 e 15 novembre, con?preview fissata dal 9 all’11, nei saloni di palazzo Crivelli a Milano. LEGGI ANCHENobel, premio per la Medicina alla terapia contro il cancro grazie al «freno» delle cellule «A seguito ...

Milano - Sala dice "no" a due padri gay : "Ma perché le Donne sì?" : A giugno, davanti a tutte le telecamere, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva corretto gli atti di nascita di bimbi di due donne nati in Italia ma tramite fecondazione eterologa. Era stato un gesto impegnativo che il sindaco aveva commentato dicendo: "Siamo felici che nella nostra città siamo tutti uguali". Ma adesso, quest'uguaglianza sembra essere già finita: come dimostrato dal caso di due uomini che hanno raccontato le loro vicissitudini ...

Milano - 500 Donne in bicicletta per la Fancy Women Bike Ride : Milano, askanews, - Domenica 23 settembre si è svolta la prima edizione di Milano Fancy Women Bike Ride, evento internazionale che ha letteralmente conquistato il cuore della città meneghina. Oltre ...

Nuove date per i casting di Uomini e Donne a Milano e Catania! : Vuoi partecipare ai casting di Uomini e Donne? A settembre e ottobre a Milano e Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over. Ecco dove e quando: TRONO CLASSICO 24 settembre allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.30 alle 16.30. 9 ottobre a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL ...

De Corato : sulla Milano-Tirano troppe Donne molestate : Lo dimostra l'ultimo caso di cronaca; alcuni vagoni di un treno all'interno della tratta Lecco-Milano sono stati imbrattati. Appare del tutto evidente, dopo anni in cui a Milano sono arrivati writers ...

Anche Cesare Cremonini al Tempo delle Donne - a Milano l’8 settembre : il programma : Cesare Cremonini al Tempo delle Donne sarà il protagonista di un evento che si terrà a Milano il giorno sabato 8 settembre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Reduce dal tour sold out negli stadi italiani e prima di intraprendere la tournée di concerti nei palazzetti, per la prima volta approda Cesare Cremonini al Tempo delle Donne per raccontarsi e raccontare la sua musica attraverso un'intervista a cura di Giusi ...