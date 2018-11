Domenica Live | Asia Nuccetelli lascia tutti a bocca aperta | ritoccata e dimagrita | com' è

Domenica Live - 'lo zampino di Romina Power e Mara Venier dietro l'assenza di Albano Carrisi da Barbara D'urso' : Lo zampino di Romina Power e di Mara Venier nella 'buca' data da Albano Carrisi a Barbara D'Urso ? La teoria, clamorosa, prende piede sui social. Carmelita, a Domenica Live , ha spiegato cos'è ...

Domenica Live - la Marchesa d'Aragona e la rivelazione : 'Mi hanno chiesto 60mila euro - e io...' : L'unica Marchesa d'Aragona è Daniela Del Secco . La verità ufficiale arriva a Domenica Live , dove Barbara D'Urso ha invitato la diretta interessata e un esperto di araldica: la Marchesa, ha ...

Domenica Live - Alex Belli risponde a Mila Suarez : "E' finita perché non siamo fatti per stare insieme" (video) : Alex Belli è stato ospite di Domenica Live per replicare alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata Mila Suarez 7 giorni fa che ha accusato l'attore di Centovetrine aver rovinato il rapporto per essersi avvicinato ad un'altra ragazza: "Alex mi ha distrutta psicologicamente. Non voglio perdonarlo ma neppure odiarlo. Voglio dimenticarlo del tutto"Lui smentisce le parole della ex corteggiatrice di Uomini e Donne come se volesse ...

Domenica Live - Al Bano 'bidona' una Barbara d'Urso irritata (video) : Ore 13:25: "Siamo molto preoccupati, non abbiamo notizie di Al Bano ma sembra che abbia avuto un malore ieri dopo un concerto a Zurigo" Barbara d'Urso in collegamento al Tg5 annuncia in diretta la possibile assenza del cantante Pugliese a Domenica Live - anticipata da TvBlog in un retroscena - una brutta gatta da pelare per la struttura dell'ottava puntata del contenitore festivo di Canale5 che così subisce il classico cambio in corsa.Alle ...

Asia Nuccetelli dimagrita e più bella : è tornata in tv a Domenica Live : Asia Nuccetelli più magra e più bella: il ritorno in tv della figlia di Antonella Mosetti Asia Nuccetelli è tornata in tv. La figlia di Antonella Mosetti è riapparsa in collegamento a Domenica Live dopo un anno di silenzio. Per ben dodici mesi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha messo piede in uno […] L'articolo Asia Nuccetelli dimagrita e più bella: è tornata in tv a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live - Barbara D'Urso e il look sexy country. Clamorosa voce da Mediaset : 'Vuol dire che...' : Clamoroso a Mediaset. Secondo TvBlog , si starebbe pensando a riportare in tv il reality La Fattoria , condotto nelle scorse 4 edizioni da Daria Bignardi , Barbara D'Urso e Paola Perego . A Cologno ...

Domenica Live - Al Bano diventa un caso. 'Presunto malore' - il clamoroso sospetto su Barbara D'Urso. E lei... : L'assenza all'ultimo minuto di Al Bano da Domenica Live diventa un caso. Barbara D'Urso annuncia il forfait del cantante pugliese, bloccato in Svizzera per un malore . I contatti tra la Carrisi, ...

A Domenica Live aspettano Al Bano. Lui dà buca e la d'Urso sbotta in diretta : Clamoroso pacco, contropacco e paccotto di Al Bano Carrisi a Barbara d'Urso. Il cantante ha dato buca alla regina di "Domenica Live" e la replica è stata al vetriolo: "Un grandissimo professionista ...

Al Bano e il presunto malore prima di Domenica Live. La famiglia smentisce «Sta bene». Barbara D'Urso replica : «Qualcuno ha detto una bugia» : ROMA - 'Siamo molto preoccupati per Al Bano'. Barbara D'Urso in collegamento con il Tg 5, annuncia che il cantante, contrariamente a quanto previsto, non sarà oggi Domenica Live per un problema ...

Domenica Live - la Marchesa d'Aragona da Barbara D'Urso : 'Sono nobile - mio padre rovinato'. Dolore in diretta : A Domenica Live da Barbara D'Urso si parla ancora della Marchesa d'Aragona . In studio, reduce dall'eliminazione dal Grande Fratello Vip , c'è proprio Daniela Del Secco che si difende dalle accuse ...

Eva Henger choc a Domenica Live : “Devo essere operata d’urgenza” : Domenica Live: Eva Henger svela un retroscena risalente all’Isola dei Famosi Eva Henger, protagonista oggi del talk di Domenica Live sulla chirurgia estetica ha rivelato di essere obbligata a operarsi d’urgenza. Barbara d’Urso aveva annunciato al suo pubblico sin dall’inizio del talk che avrebbe voluto parlare di quanto sta accadendo nella vita della madre di Mercedesz Henger, in quanto era una cosa veramente seria. E ...

Domenica Live - la Marchesa d'Aragona dal Grande Fratello Vip al dramma. Il segreto : 'Mio marito e il coltello' : Nuovi drammatici dettagli sulla vita della Marchesa d'Aragona . Ospite come d'abitudine a Domenica Live da Barbara D'Urso , dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip , Daniela Del Secco non solo ha ...