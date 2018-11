Domenica Live | Alex Belli risponde a Mila Suarez | E' finita perché non siamo fatti

blogo

: AL BANO NON VA A DOMENICA LIVE E CARMELITA PRENDE IL CAFFEUCCIO. #DomenicaLive - trash_italiano : AL BANO NON VA A DOMENICA LIVE E CARMELITA PRENDE IL CAFFEUCCIO. #DomenicaLive - IlContiAndrea : A “Domenica Live” Marco Carta ha raccontato, per la prima volta, di essere omosessuale. «Le cose belle a volte sp… - infoitcultura : Al Bano bidona Barbara d'Urso a Domenica Live: I professionisti si comportano da professionisti -

(Di domenica 4 novembre 2018)è stato ospite diper replicare alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata7 giorni fa che ha accusato l'attore di Centovetrine aver rovinato il rapporto per essersi avvicinato ad un'altra ragazza: "mi ha distrutta psicologicamente. Non voglio perdonarlo ma neppure odiarlo. Voglio dimenticarlo del tutto"Lui smentisce le parole della ex corteggiatrice di Uomini e Donne come se volesse rassicurarla: Non c’è nessun’altra. Lei non è in linea con quello che sono io, noncompatibili. Nonper stare insieme. Volevo prendermi una pausa per capire meglio la nostra situazione. Dopo tre settimane dal fatto l’ho invitata ad andare in Marocco, da sua madre, per superare il tutto. Il fatto cheparli al passato senza dare una possibilità ad un ritorno di fiamma la dice lunga con una dichiarazione quasi lapidaria: Quella ...