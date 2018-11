Domenica In | Mara Venier colta di sorpresa | in studio entra la figlia Elisabetta

Elena Santarelli a Domenica In di Mara Venier : “Lotto per mio figlio” : Domenica In, Mara Venier ospita Elena Santarelli: le dichiarazioni sul figlio Elena Santarelli è stata ospite a Domenica In, nel prestigioso salotto di Mara Venier nella puntata di Domenica 4 novembre. L’amatissima showgirl, che affianca Marco Liorni a Italia Sì insieme a Rita dalla Chiesa e a Mauro Coruzzi, ha parlato del momento molto delicato della sua vita che sta vivendo da circa un anno. Il figlio Giacomo, nato dall’amore con ...

Domenica In - Mara Venier e le lacrime in diretta : Marcella Bella e Gianni - prima volta in tv dopo l'ictus : Commozione a Domenica In . In studio da Mara Venier entrano Marcella Bella suo fratello, Gianni Bella . Il cantautore siciliano, 71 anni, nel gennaio 2010 era stato colpito da un ictus che gli aveva ...

Mara Venier annuncia il ritorno di Alessia Macari a Domenica In e parla di una misteriosa “rotazione” : Mara Venier annuncia il ritorno di Alessia Macari a Domenica In. Dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi tra polemiche e frecciatine sembra ormai che la ciociara possa tornare al suo posto nel programma di Rai1 al fianco della conduttrice e del suo tabellone. Proprio dopo una manciata di domeniche, il gioco era stato soppresso e poi ripreso ma al posto della Macari in onda è andata Fiorenza D’Antonio, seconda a Miss Italia. Sui ...

Domenica In : entra a sorpresa in studio la figlia di Mara Venier : Domenica In: entra in studio a sorpresa Elisabetta, figlia di Mara Venier Una sopresa per Mara Venier, entra la figlia Elisabetta Ferracini in studio durante l’intervista a Ornella Muti e Naike Rivelli. Elisabetta era tra il pubblico di Domenica In e all’improvviso, quando si parla di affetto nei confronti delle mamme, corre ad abbracciare la sua mamma. […] L'articolo Domenica In: entra a sorpresa in studio la figlia di Mara ...

Domenica In - Mara Venier e il siluro terra-aria da Mediaset : 'Le mummie' - perché Barbara D'Urso gode : Nella guerra tra Domenica In e Domenica Live , combattuta a suon di ascolti e veleni social, si inserisce anche Lisa Fusco . La subrettina eliminata dall'edizione in corso del Grande Fratello Vip è da ...

Domenica In - come si presenta Naike Rivelli con mamma Ornella Muti da Mara Venier : Naike Rivelli si è presentata seminuda in studio a Domenica In . La figlia di Ornella Muti, che era ospite insieme alla mamma, indossava una camicetta a rete con reggipetto rosso che a malapena le ...

Mara Venier e Domenica In attaccate da Lisa Fusco : “Mummie” : Domenica In: Mara Venier è una mummia? Le parole di Lisa Fusco Lisa Fusco dopo la sua memorabile spaccata in diretta tv era stata invitata immediatamente da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e da quella volta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha preso parte numerosissime volte al parterre della rivale di Mara Venier. Dopo la sua eliminazione dal reality di Canale 5, la soubrette napoletana ha iniziato a essere opinionista ...

Domenica Live - Barbara d'Urso "scipppa" l'ospite a Mara Venier : Tra i protagonisti della puntata Al Bano Carrisi, e poi ancora Daniela Del Secco, Alex Belli e Ayanna Williams

Domenica Live - Barbara d'Urso fa il doppio colpaccio : così vuole stendere Mara Venier : Nuovo appuntamento con Domenica Live . Il contenitore condotto da Barbara d'Urso, competitor di Mara Venier con Domenica In , è in onda Domenica 4 novembre, dalle ore 14, su Canale 5. Grande attesa ...

Domenica In - licenziata Alessia Macari : “Mara Venier prima ha detto che mi voleva e poi mi ha sostituita” : Dopo solo 5 puntate, Alessia Macari è stata “licenziata” da Domenica In, come lei stessa ha rivelato al settimanale Oggi. “Ci sono rimasta male, non è stata una mia scelta“, ha commentato la showgirl detta la “ciociara”, vincitrice del primo Grande Fratello Vip ed ex concorrente di Tale e Quale. A volerla come valletta per il gioco del Tabellone era stata proprio Mara Venier che però ora sembra aver cambiato ...

Alessia Macari torna a Domenica In. Mara Venier : «Nessuno ha cacciato nessuno. Basta caz*ate» : Mara Venier “Basta scrivere caz*ate”, ha tuonato Mara Venier su Instagram. La conduttrice ha smentito categoricamente le voci su una dipartita da Domenica In di Alessia Macari; voci alimentate dalla stessa Ciociara, dopo essersi ritrovata fuori dal programma, a vantaggio della neo arrivata al Tabellone Fiorenza D’Antonio. E mentre la Macari non si dava spiegazioni sul perché di tale decisione (“Non me lo spiego. Non ho ...

Alessia Macari licenziata da Domenica In : 'Mara Venier mi ha bocciato. E non so perché' ESCLUSIVO : Alessia Macari, ex Ciociara di Paolo Bonolis , GUARDA , , ex vincitrice del Grande Fratello Vip , GUARDA , , ex concorrente di Tale e Quale show , GUARDA , , aveva finalmente ritrovato la sua strada ...

