DIRETTA Ravenna-Renate | risultato live 1-0 | streaming video e tv | gol di Nocciolini e

Teramo-Ravenna/ Streaming video e DIRETTA tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Teramo-Ravenna, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C (9^ giornata) in programma domenica 28 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:22:00 GMT)

Crollo ponte nel Ravennate : la morte in DIRETTA del tecnico della Protezione Civile - Guarda il video del cedimento : La vittima La vittima, Danilo Zavatta, 55 anni, il cui corpo è stato recuperato ore dopo nello spazio tra argine e corso d'acqua, lascia moglie e una figlia dodicenne. Sulla diga erano in corso ...

Ravenna - cede un ponte in DIRETTA tv : muore un tecnico della Protezione civile. Le immagini del suo tentativo di fuga : Giovedì 25 ottobre è crollato un ponte a San Bartolo, nel Ravennate, mentre erano in corso le indagini dei tecnici della Protezione civile. L’incidente è stato ripreso, in diretta, da Tr24. Come si vede nelle immagini sul viadotto, poco prima del cedimento, c’erano due persone impegnate nel collaudo. Una di loro, Danilo Zavatta, 55 anni, non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto schiacciato dalle macerie. La struttura, che ha ...

Ravenna - video choc : tecnico morto dopo crollo del ponte/ Filmato in DIRETTA il decesso di Danilo Zavatta : Ravenna, video choc: tecnico morto dopo crollo del ponte. Filmato in diretta il decesso di Danilo Zavatta, il tecnico della protezione civile scomparso mentre stava eseguendo un collaudo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:22:00 GMT)

Ravenna Feralpisalò/ Streaming video e DIRETTA tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Ravenna-Feralpisalò, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone B(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 06:33:00 GMT)

Giana Erminio-Ravenna/ Streaming video e DIRETTA tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Giana Erminio-Ravenna, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 08:39:00 GMT)

DIRETTA/ Ravenna Sambenedettese streaming video e tv : i testa a testa. Quote - probabili formazioni e orario : Diretta Ravenna Sambenedettese: info streaming video e tv della partita, in programma questo pomeriggio e valida nella sesta giornata della Serie C, girone B.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:55:00 GMT)