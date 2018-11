Diablo Immortal | ecco le prime scene di gameplay del gioco mobile

eurogamer

: Diablo Immortal: disponibile in rete un gameplay trailer del gioco mobile #Diablo - Eurogamer_it : Diablo Immortal: disponibile in rete un gameplay trailer del gioco mobile #Diablo - spaziogames : Qualcuno ha detto... Diablo 4? - ParkFrance : Diablo immortal : edito : quand blizzard annonce le mmo « mobile » diablo immortal -

(Di domenica 4 novembre 2018) Per quanto un4 fossa stato decisamente più apprezzato dai fan come annuncio, al BlizzCon 2018 è stato presentato sì un nuovo, ma non quello che gli appassionati si aspettavano.è infatti un titolorealizzato da Blizzard in collaborazione con la società cinese NetEaseGames, specializzata nel confezionare titoli.La sorpresa non è stata molto gradita dal pubblico, e come dargli torto: ad una fiera presenziata da soli appassionati si presenta un prodotto votato ad ampliare le schiere di giocatori casual, quale un. La reazione della community non si è infatti fatta attendere, come abbiamo detto in questo articolo.Read more…