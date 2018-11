Di Maio promette risarcimenti alle vittime del salvabanche | ma il rimborso sarà del 30%

Scuola - Di Maio promette più soldi ai docenti : ultime notizie oggi 3 novembre : Dopo le polemiche scoppiate nelle ultime settimane in merito ai tagli operati dal Governo nel comparto Scuola all’interno della Legge di Bilancio 2019, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, è intervenuto sulla questione. Di Maio: ‘Mettiamo più soldi nella Scuola, tagliamo dove c’è da tagliare’ Il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un lungo video all’interno del quale ha illustrato tutte le ...

Di Maio promette : “Galera per chi evade in ddl ‘spazzacorroti’. Legge approvata entro inizio anno” : “entro l’inizio del prossimo anno o la fine di questo sarà approvata in Parlamento la Legge che prevede il carcere per gli evasori. Parola mia”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, uscendo dal Mise, specificando che “faremo un emendamento al ddl ‘spazzacorrotti’. Una norma penale di questo tenore non poteva essere inserita nel decreto fiscale”. L'articolo Di Maio promette: ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Di Maio promette soluzione per chi chiede Quota 41 : RIFORMA PENSIONI 2019 con Quota 100. La revisione della Legge Fornero con la Manovra potrebbe comprendere delle soluzioni anche per chi chiede Quota 41(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Manovra - Di Maio : “Gli ‘altri’ spaventati : ci dicevano ‘non si può fare’ - invece si può”. E promette : “Nessun condono” : “Gli ‘altri’, quelli di prima, ci dicevano che non si poteva fare, perché non c’erano le coperture. Ora che le coperture le abbiamo trovate, ci dicono che non si deve fare. Sono spaventati“. A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Def, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Che promette: “In Manovra non ci sarà nessun ...

Di Maio promette reddito di cittadinanza dal 2019 ma i soldi non ci sono : Parole Parole cantava Mina nel 1972. Il vice premier Di Maio sempre più in difficoltà cerca ancora di fare campagna

Fiera del Levante - Di Maio promette : 'Centri commerciali chiusi domenica e festivi' : Un riposo per tutti, probabilmente per molti intriso di noia, che potrebbe per di più appunto provocare irreparabili danni all'economia, con presto ancora meno soldi in tasca da spendere. Ah, già, ma ...

Di Maio promette : "Entro l'anno lo stop alle aperture domenicali" : BARI - 'In materia di commercio, sicuramente entro l'anno, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l'orario che non sarà ...

"Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa". Promette Di Maio : "Il Ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamano Autostrade per l'italia, Atlantia e Benetton. Non solo gli toglieremo le concessioni" perché è "una promessa che abbiamo fatto agli italiani, ma Autostrade avrà un'altra brutta sopresa nei prossimi giorni. Il ponte lo deve ricostruire un'azienda pubblica come Fincantieri, non lo faccio ricostruire a chi lo fa crollare". Lo dice Luigi di Maio, vicepremier e ministro del ...

"Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo Di Maio" : Nel giorno dell'Ilva Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l'Ilva, come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per Taranto, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una ...

Luigi Di Maio lo promette : Reddito di cittadinanza per tutti già nel 2019 : Di Maio pronto a violare le regole dell’Europa e promette il Reddito di cittadinanza per il 2019, anche in deficit sforando il tetto del 3% “Voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della Fornero, Reddito di cittadinanza e flat tax”. E’ quanto assicura, in una intervista a il Fatto quotidiano, Luigi di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro. Per quanto riguarda i vincoli di ...