Di Maio | non credo che saremo sanzionati dall' Ue

Manovra - Di Maio al Financial Times : 'Non credo che saremo sanzionati dall'Ue - ci sarà dialogo' : "L'economia americana - ha sottolineato Di Maio - sta crescendo del 4% grazie alle politiche espansive di Trump che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti ...

Decreto Sicurezza - Salvini lo blinda : “Non lo cambiamo” - Di Maio avvertito : Decreto Sicurezza, il clima tra M5S e Lega non è molto sereno, la tensione è salita a livelli preoccupati Matteo Salvini non ne vuole sapere: il testo del Decreto Sicurezza e immigrazione non si tocca, “lo voteremo così com’è”. A nulla è valso finora il pressing del suo dirimpettaio a Palazzo Chigi Luigi Di Maio per ammorbidire l’articolo 1. Il cuore del Decreto, quello che definisce le regole per ottenere una protezione ...

Elezioni europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5s non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...

I ribelli M5S sfidano Di Maio : andare da Vespa non era vietato? : Per me quando questo avverrà sarà un piacere continuare a fare politica e attivismo 5Stelle da cittadina, come avevo cominciato. Spero questo piacere sia condiviso da tutti'. Non si fa attendere ...

Giancarlo Giorgetti e Giuseppe Conte - il vertice non risolve. Luigi Di Maio non si fida - una voce nella Lega : Il vertice notturno a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti viene presentato come un 'incontro chiarificatore'. Ma i problemi, tra Lega e M5s , sono ancora tutti sul tavolo e non ...

Di Maio alla Lega : “C’è un contratto va rispettato. Se qualcuno non crede in quello che facciamo è un rischio” : “Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti”. Luigi Di Maio ricorda alla Lega di aver siglato un patto. E lo fa nel giorno in cui l’alleato di governo ha messo a rischio i rapporti di forza all’interno della maggioranza. Forse come mai prima d’ora. Due i fronti aperti dal Carroccio nei confronti del M5s: entrambi citati da Di Maio. Che in un’intervista al Corriere della ...

Luigi Di Maio - avvertimento a M5s e Giancarlo Giorgetti : 'Chi non crede nel governo è un rischio' : 'Esiste un contratto e va rispettato da entrambe le parti'. Luigi Di Maio sceglie il Corriere della Sera per lanciare il suo diktat alla Lega e alla minoranza del M5s . Niente scherzi, a cominciare ...

Pizzarotti : 'Di Maio? Non può durare a lungo - meno esperto di Salvini' : Ma questa mancanza di formazione politica riguarda tutti i Cinquestelle? Vale per la stragrande maggioranza di loro. E, mi spiace dirlo, ma hanno più da perdere che da guadagnare a far cadere il ...

Pensioni d'oro - nella manovra non c'è il taglio. Di Maio : arriverà : Il tanto sbandierato taglio alle Pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100? Faremo decreto a Natale - non un ddl perché ci vorrebbe troppo tempo” : I fondi nella legge di Bilancio, le norme regolamentari in “un decreto a Natale o subito dopo”. Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, ha annunciato che reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 non saranno inseriti in un disegno di legge, come previsto in un primo momento, ma il governo procederà per decreto e in particolare il reddito partirà “tra inizio e fine marzo”. Proprio oggi però è ...

Prescrizione - Di Maio : “Se la Lega ha dei problemi interni non mi interessa. Lo stop sarà nella legge spazza corrotti” : “Lo stop alla Prescrizione deve entrare nel decreto ‘spazza corrotti’ perché l’emendamento del ministro Bonafede è in linea con il contratto di governo. E’ la norma contro i furbi”. Lo dice il vicepremier M5s Luigi Di Maio in una diretta su Facebook. “In questo Paese i più grandi furbetti del quartierino, i furbetti politici, si sono salvati dai processi grazie alla Prescrizione, non la povera gente. Tra loro Licio ...

Lecce - call center non rinnova 200 contratti. La Cgil 'Primi effetti del decreto Di Maio' : Per la coordinatrice provinciale delNidil Cgil Lecce, Sabina Tondo, i 'Primi effetti del decreto Di Maio, il cosiddetto decreto Dignità, si cominciano a vedere sui lavoratori salentini'. In ...

Tap - Di Maio : Mai detto fosse utile - è opera non strategica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse