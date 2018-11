Decreto Sicurezza | Salvini lo blinda | “Non lo cambiamo” | Di Maio avvertito

Decreto Sicurezza al Senato - Salvini lo blinda dalle fibrillazioni M5S : "Lo voteremo così com'è" : Matteo Salvini non ne vuole sapere: il testo del Decreto Sicurezza e immigrazione non si tocca, "lo voteremo così com'è". A nulla è valso finora il pressing del suo dirimpettaio a Palazzo Chigi Luigi Di Maio per ammorbidire l'articolo 1. Il cuore del Decreto, quello che definisce le regole per ottenere una protezione "speciale" dallo Stato italiano e stabilisce per quanto tempo gli immigrati ne avranno diritto. "Non a caso ...

Decreto Sicurezza : De Falco - senza miglioramenti non voto o voto contro : Luigi Di Maio "aveva detto che ci sarebbe stato spazio per dei miglioramenti in Aula. Se ci saranno ben vengano, li valuterò e, forse, lo faranno anche i miei colleghi, fermo restando che questo provvedimento sconta parecchi aspetti problematici". Alla vigilia dell'approdo del Dl sicurezza nell'Aula del Senato, il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore M5s, non arretra dalle sue posizioni. senza un ...

Giorgia Meloni : 'Sì al Decreto Sicurezza ma non sarò la ruota di scorta di Matteo Salvini' : 'Se qualcuno pensa di darci uno strapuntino per fare la ruota di scorta della maggioranza, sbaglia di grosso '. Giorgia Meloni è molto dura: se Fratelli d'Italia voterà sì al decreto sicurezza, non ...

Fronda M5S - la sfida di De Falco 'Mi cacciano per il Decreto Sicurezza Anche Di Maio è a termine' : Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ...

Giorgia Meloni rassicura il governo : "I voti di Fratelli d'Italia a favore del Decreto Sicurezza non mancheranno" : "Voteremo il decreto perché sulla sicurezza e sulla lotta all'immigrazione incontrollata la destra c'è sempre, noi ci saremo sempre. I voti di FdI non mancheranno". Con queste parole la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha assicurato che i parlamentari del suo partito voteranno a favore del decreto sicurezza. "Ci sono state frizioni nella maggioranza, il Movimento 5 stelle è in difficoltà a votare il decreto sicurezza. ...

De Falco - M5s - : 'Il Decreto Sicurezza non mi pace ma non chiamatemi dissidente' : "Sono nato in un Paese libero e, se possibile, vorrei rimanerci". Con queste parole si apre a W l'Italia , in onda su Rete 4 , l'intervista a Gregorio De Falco , il comandante che ordinò a Schettino ...

Decreto Sicurezza - Salvini : 'Sarà legge tra martedì e mercoledì' : Il Decreto sulla sicurezza sarà tramutato in legge tra martedì e mercoledì. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, affermando: "Mercoledì battaglia in commissione al Senato, però ...

Salvini sta pensando di porre la fiducia sul Decreto Sicurezza : Ancora tensione attorno al decreto Sicurezza e immigrazione. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il testo, che quindi approderà in aula lunedì. Ma il via libera è arrivato al termine di una giornata caratterizzata da diversi 'stop and go' e rinvii per rallentamenti in commissione Bilancio, quella di mercoledì. Secondo le opposizioni, Pd e Liberi e uguali - che hanno abbandonato ...

Decreto Sicurezza - ok in commissione : Roma, 31 ott. , Adnkronos, - La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera al Decreto sicurezza, conferendo il mandato al relatore a riferire in Aula. Il provvedimento sarà all'...

Decreto Sicurezza - il Pd abbandona i lavori in Senato e chiede voti segreti : La protesta del Pd per il 'circo' della maggioranza sul Decreto legge sicurezza, che al Senato sta procedendo in modo 'disordinato', 'a capocchia' e 'prende in giro le opposizioni' si è tradotto nell'...

Decreto sicurezza. Lavori bloccati al Senato. Il Pd abbandona i lavori delle commissioni : ROMA - Il Decreto sicurezza tanto caro a Matteo Salvini avanza lentamente, molto lentamente, al Senato. E per protesta il Pd decide di lasciare i lavori delle commissioni Affari costituzionali e ...

Decreto Sicurezza - trattativa per evitare lo strappo nel M5S : «Chi si sfila è fuori» : «La verità è che Luigi ha troppi dossier aperti e non ce la fa a seguirli tutti». Quando ormai è notte e l'assemblea congiunta del M5S è stata sconvocata,...

Il gran subbuglio a cinque stelle sul Decreto sicurezza : Roma. Dacché, evidentemente, non vuole essere da meno del suo accusatore, Matteo Mantero non disdegna il dibattito storico che, in seno al Movimento, si è aperto intorno alla “testuggine”. “Raccolgo la metafora”, dice il senatore savonese. “E dico però a Luigi Di Maio che, se gli piace davvero la st