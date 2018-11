Dave Grohl | ' Marilyn Manson ha spazzato via il Grunge'

Blastingnews

: Martedì 6 novembre, come si sa, si terranno le elezioni di midterm negli Stati Uniti, e giovedì scorso, al Palace T… - italianaradio1 : Martedì 6 novembre, come si sa, si terranno le elezioni di midterm negli Stati Uniti, e giovedì scorso, al Palace T… - Noovyis : Un nuovo post (Dave Grohl batterista a una convention democratica) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Dopo le voci che sembrano confermare una reunion dei Nirvana VIDEO, anche se sembra trattarsi di un evento meno enorme di quello che sembrava all'inizio, il frontman dei Foo Fighters,, intervistato dalla Radio Alt 98.7 ha parlato della musica rock e di come sia cambiata negli ultimi anni. In particolarevede inla causa della rovina del: Poidiventa grande, e tu dici 'oh una figata', ora hai qualcosa di veramente stupendo da guardare, è così commovente e potente. Anche l'immaginario e la musica, fai qualcosa come 'wow che uomo fantastico!' L'avvento dello shock-rock Per l'ex batterista dei Nirvana è stato quindi l’avvento dello shock-rock, di quel gusto glamour che avrebbero rivoluzionato, cancellando quell’approccio DIY, Do It Yourself, tipico dele anche del punk. Tutto questo ha avuto delle importanti ...