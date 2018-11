Da Sarno a Palermo | 20 anni di alluvioni e frane

meteoweb.eu

: Da Sarno a Palermo: 20 anni di alluvioni - VIDEOGRAFICA - Agenzia_Ansa : Da Sarno a Palermo: 20 anni di alluvioni - VIDEOGRAFICA - Ciavarda : RT @Agenzia_Ansa: Da Sarno a Palermo: 20 anni di alluvioni - VIDEOGRAFICA - Adricos2 : Da Sarno a Palermo: 20 anni di alluvioni - Italia - -

(Di domenica 4 novembre 2018) Una villetta sommersa dall’acqua e dal fango del fiume Milicia, vicino a, con 9 vittime, è l’ultimo di una serie di disastri che investono vaste zone d’Italia. La causa è da ricercarsi non solo nel maltempo, ma anche in una condizione di dissesto idrogeologico che rende il territorio sempre più fragile. Da lunedì scorso sono in totale 30 le persone che hanno trovato la morte a causa del maltempo. Di seguito le principali catastrofi degli ultimi 20. * 5 maggio 1998 – Interi quartieri cancellati da tonnellate di fango, una marea nera che ha travolto case e persone scendendo a valle dalla montagna sotto l’azione della pioggia: un incubo che aprovoca 33 morti e 70 dispersi. * 9 settembre 2000 – Tre giorni consecutivi di pioggia martellano la Calabria, e il campeggio ‘Le Giare’ di Soverato si trasforma improvvisamente in un ...