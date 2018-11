Dà fuoco alla casa dell' ex | la donna muore dopo 20 ore di agonia

Incendio di canna fumaria a Mallare in serata. Vigili del fuoco sul posto fino a notte : Mallare. Per il surriscaldamento della canna fumaria di una abitazione in via Cattaneo, ieri sera si è sviluppato un Incendio che ha raggiunto anche il tetto dell'abitazione. I Vigili del fuoco di ...

Maltempo a Milano : alberi caduti e sottopassi allagati - Vigili del fuoco al lavoro : Paura per un grosso albero caduto in zona stazione Centrale, a Melegnano allagato il sottopasso del ponte dell'alta velocità

Trento - stanno bene i due vigili del fuoco di Cognola travolti dalla frana. Mattarello - 60 evacuati : Trento. stanno bene Ivan Pallaver e Michael Berti, i vigili del fuoco volontari di Cognola travolti dalla frana la notte scorsa: uno è uscito dall'ospedale in mattinata, l'altro uscirà nel pomeriggio. ...

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti nel Grossetano - decine di interventi dei vigli del fuoco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento e della pioggia: al momento rimangono 42 interventi da effettuare. Si sono registrati diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4. A Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa: i pompieri sono intervenuti e hanno fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è ...

Maltempo : in Veneto 16 mila volontari mobilitati - 70 interventi dei Vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti : Sono quasi 16 mila i volontari mobilitati dalla Protezione civile del Veneto che, con l’Unita’ di crisi istituita dal presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, sta affrontando l’emergenza Maltempo nella regione. In provincia di Belluno sono attivi oltre 250 volontari, mentre sono stati messi in preallerta gruppi di tutto il Veneto, in particolare le unità formate per ...

Caduta ramo e allagamenti : interventi sull'albisolese della protezione civile e dei vigili del fuoco : Nottata di interventi sul territorio delle due Albisole. Ad Albissola Marina intorno all'una di notte intervento della protezione civile che a causa di un buco che si è venuto a creare in via Gentile ...

Allagamenti e frane : nottata di interventi per i vigili del fuoco : Come previsto sarebbe stata una nottata di importante lavoro per i vigili del fuoco. A causa del forte maltempo dei 27 interventi notturni più della metà sono stati dedicati alle risolvere e mettere ...

Maltempo Calabria : piogge e allagamenti nel Cosentino - Vigili del fuoco al lavoro : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle scorse ore soprattutto la fascia ionica cosentina in Calabria, per la quale ieri era stata diffusa l’allerta meteo codice “rosso“, sta provocando disagi nel Comune di Corigliano–Rossano: allagate le località Toscano e Vespucci. Numerose le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per soccorrere invalidi o anziani, impossibilitati a lasciare le ...

Roma : vigili del fuoco salvano 6 persone dopo allagamento via Togliatti : Roma – È di sei persone tratte in salvo il bilancio di un intervento avvenuto ieri sera a Roma, poco dopo le 20.30, in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina, a seguito del maxi allagamento della zona dovuto alle forti precipitazioni della serata. L’allarme e’ scattato quando e’ arrivata la segnalazione al 112 di due persone, un ragazzo e una ragazza Romani del 1986 e del 1991, rimasti intrappolati ...

Milano - rogo alla Bovisasca - i vigili del fuoco : "E' praticamente spento" : Gli ultimi focolai sotto controllo entro il pomeriggio. Livelli di diossina leggermente aumentati, gli esperti: "E' fisiologico"

Camion prende fuoco e l'autista si dà alla fuga : L'episodio è avvenuto nella notte sull'autostrada Firenze-Mare all'altezza di Bozzano: l'uomo è stato rintracciato a piedi poco prima del casello di Massarosa

Marsala - litiga con la madre e la sorella e dà fuoco alla casa : le due donne in ospedale : Paura in Sicilia, dove un quarantenne residente a Marsala, dopo un litigio con sua madre e sua sorella, avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento che condivide con le due donne. madre e figlia, rispettivamente di settanta e trentasette anni, sono state condotte in ospedale per alcuni accertamenti.Continua a leggere

Milano - incendio in un deposito di rifiuti alla Bovisasca : vigile del fuoco lievemente ferito : Una serie di esplosioni, poi fiamme di oltre quaranta metri e una colonna di fumo nero alta diversi chilometri. È stato domato nella notte l'incendio che ha bruciato, dalle 20.30 di domenica sera, un ...

Allarme per viadotto a Ragusa : intervento dei vigili del fuoco : Alcuni automobilisti hanno segnalato ai vigili del fuoco delle crepe ad una trave del viadotto che sovrasta la provinciale Ragusa - Marina di Ragusa.