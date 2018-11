: Scontiamo le colpe di chi c’era prima, ma stiamo scherzando col fuoco. La lettera di Mattarella è chiara. Salvini e… - DeBortoliF : Scontiamo le colpe di chi c’era prima, ma stiamo scherzando col fuoco. La lettera di Mattarella è chiara. Salvini e… - RaiNews : Sala Consilina, ha versato sul pavimento di casa due taniche di benzina e poi - secondo l'accusa dei carabinieri -… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Dà fuoco a casa e uccide la convivente -

Ha versato sul pavimento didue taniche di benzina e poi - secondo l'accusa dei carabinieri - ha appiccato ilche ha provocato un'esplosione nell'appartamento: la, in un primo momento rimasta gravemente ferita è poi morta dopo ore di agonia in ospedale. La tragedia è avvenuta a Sala Consilina L'uomo è stato arrestati per omicidio volontario premeditato.(Di domenica 4 novembre 2018)