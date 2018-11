CRONACA Lazio-Spal 2-1 | Immobile raddoppia | Caicedo show | FOTO

Lazio - SPAL : CRONACA diretta - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA diretta] Domenica 4 novembre alle ore 11:45 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la webcronaca della partita. QUI Lazio La squadra di Inzaghi dovrebbe ...

Icardi è un killer - l'Inter schianta la Lazio e vola al 2° posto : CRONACA e voti : Prova di forza dell'Inter che batte meritatamente una Lazio generosa, ma decisamente inferiore sotto il profilo qualitativo e muscolare ai nerazzurri [VIDEO]. Gara tatticamente perfetta da parte della squadra allenata da Luciano Spalletti che, oltretutto, gioca a sorpresa la carta Joao Mario che finora era sembrato ai margini del progetto. Il portoghese debutta così nell'attuale campionato ed è autore di una gara ordinata con pochissime ...

Lazio-Inter : 0-2 risultato e CRONACA in diretta live : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio-Inter : 0-1 risultato e CRONACA in diretta live : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio-Inter : 0-0 risultato e CRONACA in diretta live : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale - risultato - CRONACA ed highlights : inizia il match dell’Olimpico : Ore 20.30 inizia Lazio-Inter Lazio-Inter, IL TABELLINO LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi. INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti. Arbitro: Irrati Reti: 0-0 Angoli: 0-0 Ammoniti: – Espulsi: – Lazio-Inter, LA PRESENTAZIONE ...

Lazio-Inter in diretta LIVE : risultato - CRONACA ed highlights in tempo reale : “Lazio-Inter sarà molto importante per noi. Ciò che è accaduto lo scorso anno lo ricordiamo e lo terremo ben presente. Fu una gara dominata per 75 minuti, poi perdemmo la sfida nell’ultimo quarto d’ora insieme alla qualificazione in Champions League”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con i nerazzurri […] L'articolo Lazio-Inter in diretta LIVE: risultato, cronaca ed highlights ...

Parma - Lazio 0-1 LIVE : CRONACA e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Parma-Lazio 0-1 IN DIRETTA 87' Lazio ad un passo dal raddoppio con Correa che apparecchia la tavola per Immobile ...

Parma - Lazio : CRONACA diretta - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 21 ottobre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita. QUI Parma D'Aversa dovrebbe schierare la sua ...

Lazio-Fiorentina in diretta LIVE. Formazioni - risultato e CRONACA in tempo reale : Lazio Fiorentina in diretta dallo Stadio Olimpico. Aggiorna la pagina per seguire il live Il tabellino Lazio (3-5-1-1): Stakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli Ammoniti Espulsi Gol Lazio-Fiorentina: ...

Eintracht Francoforte-Lazio 3-1 : risultato e CRONACA in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Eintracht Francoforte-Lazio 2-1 : risultato e CRONACA in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

CRONACA Eintracht-Lazio 1-0 : infortunio per Durmisi - entra Lulic - FOTO - : ... Serdar Gözübüyük , NED, Assistenti: Davie Goossens , NED, " Bas van Dongen , NED, IV Uomo: Jan de Vries , NED, ADD1: Dennis Higler , NED, ADD2: Allard Lindhout , NED, LA CRONACA DELLA PARTITA ...

Eintracht Francoforte-Lazio 1-0 : risultato e CRONACA in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.