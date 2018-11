Cristina Parodi | La prima volta | oggi non va in onda per il maltempo

La Prima Volta - Cristina Parodi : anticipazioni domenica 28 ottobre : “La Prima Volta” di Cristina Parodi: 3 nuove storie al centro del programma della domenica pomeriggio di Rai1: ecco le anticipazioni di domenica 28 ottobre Torna “La Prima Volta” di Cristina Parodi, il programma di successo condotto dalla giornalista subito dopo la domenica In di Mara Venier. Al centro del programma tre nuove storie di “prime volte”. Ecco le storie e le anticipazioni della puntata del 28 ottobre. La Prima Volta su ...

Cristina Parodi/ “La famiglia è la cosa più importante. La mia prima volta in tv? Al fianco di Emilio Fede” : Cristina Parodi è in televisione con un nuovo programma, "La prima volta" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la famiglia(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:10:00 GMT)

L'eredità - Flavio Insinna sotterrato da Cristina Parodi : la prima volta - grosso caso in Rai : I dati Auditel di domenica 14 ottobre rivelano i primi problemi nella programmazione di Raiuno, soprattutto nel pomeriggio, dove la convivenza tra Cristina Parodi e Flavio Insinna sta diventando ...

“Cristina Parodi piena di corna” - Sonia Avolio si dimette/ Sindaca di Cascina : “Ora giornalista Rai si scusi” : “Cristina Parodi piena di corna”, l'assessora Sonia Avolio si dimette. Ma la Sindaca di Cascina si rivolge alla giornalista Rai: “Ora si scusi con gli elettori della Lega”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Cascina - si scusa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi : Quelle frasi ingiuriose contro Cristina Parodi le sono costate la poltrona. Nel primo pomeriggio si è dimessa Sonia Avolio, assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di Cascina (Pisa), che sabato scorso aveva registrato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui insultava la giornalista e conduttrice Rai, rea di aver dato degli “ignoranti” agli elettori di Matteo Salvini: “Ignorante vuole dire senza ...

Insulti a Cristina Parodi - l'assessora di Cascina costretta a dimettersi : Lo scontro con Cristina Parodi è costato le dimissioni a Sonia Avolio , assessore del Comune di Cascina , Pisa,, che in un video si rivolgeva alla giornalista con Insulti espliciti e sessisti. A ...

Assessore Cascina contro Cristina Parodi : "Piena di corna"/ Video - Sonia Avolio : c'è chi chiede le dimissioni : "Cristina Parodi sei piena di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, Assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Cristina Parodi - Alessia Morani e la sciacallata Pd contro Giorgia Meloni : 'Chi devi buttare fuori' : ... la sconosciuta assessora di Fratelli d'Italia a Cascina che ha attaccato , volgarmente, Cristina Parodi , e la renzianissima deputata del Pd non perde occasione per rovesciare la croce politica su ...

Cristina Parodi umiliata pubblicamente : 'Ha le corna - che vada con sua sorella - insieme ai tegami' - VIDEO - - : Vorrei una politica che andasse incontro ai più deboli e che aiutasse questo Paese a risollevarsi in un altro modo».