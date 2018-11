Corso di Quanti-Ka® 1

Quando e per quanti Huawei la beta Android 9 Pie e EMUI 9.0? Due fasi in Corso : Quando la beta Android 9 Pie sarà disponibile su alcuni smartphone Huawei selezionati? quanti saranno gli utenti che potranno partecipare alla prima fase di test del major update nuovo di zecca? In queste ore, aumentano le informazioni relative al programma, dopo l'avvio dello stesso in Cina a fine agosto e pure le recenti novità sulla strategia di aggiornamento del produttore cinese condivise con i nostri lettori nella giornata di ieri. Il ...