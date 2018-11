Conte in Sicilia | Governo pronto a stato emergenza anche per Nord

Maltempo - Conte in Sicilia su zone colpite. Poi in Prefettura : Roma, 4 nov., askanews, - 'Sto partendo per la Sicilia, dove il Maltempo ha causato almeno 10 vittime. Sono in continuo contatto con la Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla ...

Tragedia del maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Conte : vado in Sicilia - seguo anche Nord : 11.11 "Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Sono in continuo contatto con il dipartimento della Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord", aggiunge.

