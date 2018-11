Conte a Palermo | dal Cdm 1 mld per i danni del maltempo Salvini nel Bellunese

Conte in visita a Palermo : "Un miliardo per il dissesto idrogeologico" : Sul dissesto idrogeologico "abbiamo messo a disposizione del ministro dell'ambiente un miliardo per interventi volti a raggiungere la sicurezza del territorio e a tutelare le vite umane. A queste somme si aggiungono ulteriori 59 milioni di euro messi a disposizione delle autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua". A snocciolare le cifre è Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla prefettura di Palermo, dove il ...

Tragedia di Casteldaccia - Conte in conferenza stampa a PalermoDiretta video : Il presidente del Consiglio parla ai giornalisti dopo il sopralluogo in elicottero sul luoghi della Tragedia

Tragedia del maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo : Palermo - Conte andrà anche alla camera mortuaria : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Il premier Giuseppe Conte dopo avere sorvolato le zone del disastro in Sicilia di recherà anche alla camera mortuaria al Policlinico di Palermo dove si trovano le nove vittime della tragedia di Casteldaccia. Subito dopo andrà in Prefettura.

Tragedia del maltempo in Sicilia - 12 morti. Conte parte per Palermo : Il bilancio ancora provvisorio delle esondazioni di due fiumi nel palermitano: nove persone sono affogate in una villa sommersa dall'acqua del Milicia a Casteldaccia, mentre un uomo è morto travolto ...

Conte - a Palermo libici di alto livello : ANSA, - TUNISI, 2 NOV - "La stabilizzazione della Libia passa da un processo aperto di inclusione che veda un forte ruolo dell'Onu". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza ...

Libia - Conte : massima attenzione Francia su conferenza Palermo : Roma, 2 nov., askanews, - 'Stiamo definendo l'agenda e i dettagli, sulla partecipazione dei singoli paesi non avrebbe senso ora. Confermo che tutti i paesi avranno partecipazione ai più elevati ...

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...

Libia - Conte : Haftar a Conferenza Palermo - disponibile a confronto : Roma, 29 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di ieri un 'lungo e articolato incontro' con il Generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito ...

Libia : Conte vede Salamè - Onu centrale - Conferenza Palermo essenziale : ...il suo interlocutore hanno infine convenuto circa la particolare rilevanza del rafforzamento delle condizioni di sicurezza e di sviluppo economico come elementi propulsori di una soluzione politica ...

Libia - Conte : a conferenza Palermo anche Merkel e Unione africana : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'L'Unione africana ha assicurato che la presenza ci sarà e siamo quindi confidenti che la conferenza di Palermo sulla Libia sta procedendo molto bene. Ieri ho parlato ...

Diocesi : Palermo - la solidarietà di Biagio Conte all'arcivescovo Lorefice dopo le accuse delle Iene : "Noi abbiamo un compito: chiedere aiuto a Dio e mettere da parte i facili giudizi, la mormorazione distruttiva, le facili condanne e cominciare a credere che un mondo migliore fatto di felicità e non solo di certezze è possibile". Lo ha affermato il fondatore della Missione Speranza e Carità, Biagio Conte, che ieri ha lasciato Palermo per raggiungere in nave ...

PAPA FRANCESCO A PALERMO per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre Pino Puglisi: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia

Il sindaco di Palermo si rifiuta di accogliere Conte in città : “Ha tagliato fondi a scuola e legalità” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in polemica con il governo, si è rifiutato di accogliere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita ufficiale in città: "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Durissima la replica di Conte: "Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però ieri sera lavorando fino ...