Con gli sfollati in zona rossa a fare gli scatoloni | «In cima alla lista i ricordi»

Casteldaccia - fiume in piena distrugge una famiglia . Il racConto dell’unico sopravvissuto : Il maltempo non molla e continua a mietere vittime: una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo e, soprattutto, Giuseppe Giordano che ha visto morire tutta la sua famiglia dalla furia della piena improvvisa del fiume Milicia. Dentro la villetta nella quale lui, la sua famiglia, quella dei genitori e altri amici stavano trascorrendo il ponte di Ognisanti. Dentro la moglie e i figli di Giuseppe, i suoi genitori, i ...

Grande fratello vip 3 : Sorpresa a Walter Nudo domani sera Con i figli Elvis e Martin (Anteprima Blogo) : Cosa c'è di più bello del rapporto fra un genitore ed il proprio figlio. “Gibran in una nota poesia diceva che i genitori sono come l’arco dal quale, come frecce viventi, i figli vengono lanciati in avanti.La cosa che Gibran non ha detto è che ogni figlio è una freccia a due punte. Quando la scocchi, la prima punta si allontana veloce da te, seguendo la propria traiettoria in un futuro che non ti appartiene. La seconda, invece, viene ...

Germania - Maas propone di creare un nuovo regime di Controllo degli armamenti - : ... dal momento che ciò che in precedenza sembrava fantascienza potrebbe presto diventare una "realtà mortale" per il mondo. "Lavoreremo con costanza e determinazione per favorire il disarmo e il ...

Casteldaccia - parla un superstite : "Nessun Controllo sugli abusivi - tragedia annunciata" : Un sopravvissuto alla piena con 9 morti attacca: "Nessuno interviene sulle case che sorgevano come funghi a ridosso del fiume? Un tempo qui summit di mafia"

Juve - mai una partenza migliore nella sua storia. Il Confronto Con le big d'Europa : Se non fosse per quel pari che le ha imposto il Genoa, 1-1, parleremmo di un record unico nella storia della Serie A. E invece la Juventus si dovrà accontentare di condividerlo con Roma e Napoli, che ...

I vegani e la battaglia dell'EConomist : Consumeremo meno carne? : Senza più animali da allevamento? Sarebbe meglio per gli animali che soffrono non esistere affatto? Un mondo vegano non avrebbe bisogno di mucche, felici o tristi. Il genere bovoide Bos Linnaeus ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sConfigge i Celtics - ok gli Spurs Con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

Sala "La paura è reale. Ci sarà una via di mezzo tra Salvini e l'accoglienza senza Controllo della sinistra" : Lo dico da antifascista: è un errore usare l'antifascismo come simbolo della nostra esistenza politica" Forse la lucidità a parole di Sala è un antipasto per smarcarsi dal PD in prospettiva, quando ...

Carlo Calenda Contro i videogiochi - le reazioni degli sviluppatori e il bisogno di dialogo : In una discussione su Twitter, Carlo Calenda ha espresso tutte le sue riserve sul mondo dei videogiochi che hanno comprensibilmente scatenato la reazione di chi lavora nel settore o di chi ne parla abitualmente....

Da Belluno a Napoli - storie di Conciliazione lavoro-famiglia : In fondo sta tutto lì, in quel punto di equilibrio che tiene insieme il lavoro e la famiglia, un’impresa titanica quando si abita lontano dalla propria rete familiare, quando non si hanno stipendi che possono consentire una baby sitter, quando si hanno problemi aggiuntivi tipo una disabilità da affrontare, un genitore anziano da accudire. E così «Ieri come oggi», il nuovo documentario della giornalista e regista Alessia Bottone (nella ...

#QCC – Quelli che il calcio – Settima puntata del 04/11/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio resiste al calcio spezzatino ormai imposto per la Serie A e ritorna, da questo pomeriggio alle 13:50, con la Settima puntata della ventiseiesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, anche quest’anno, vedrà al proprio timone il trio composto da Mia Ceran e Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Quelli CHE IL calcio | Il cast Oltre allo spettacolo, lo spazio […] L'articolo #QCC – ...

Maltempo - apocalisse sulle Alpi : la diga di Comelico è irriConoscibile - gli alberi delle Dolomiti sono finiti sulle spiagge dell’Adriatico [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia provocando una ventina di vittime soltanto in questa settimana provocando danni gravissimi in tutto il Paese, imperversa ancora nel weekend e soprattutto al Centro/Sud per l’azione di un violento ciclone che comprometterà anche la giornata di Domenica. Intanto visitando la provincia di Belluno, una delle zone più colpite, il capo della protezione civile Angelo Borrelli si è trovato di fronte a ...

Un bel Cagliari non basta a fermare la Juve. BianConeri a più sei su Inter e Napoli : La Juventus batte un buon Cagliari: 3-1.I Bianconeri sono di nuovo a +6 su Napoli e Inter. Vantaggio lampo, 42 secondi, di Dybala, pareggia Joao Pedro, poi l'autogol di Bradaric e la rete di Cuadrado ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si acContenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...