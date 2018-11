Con gli sfollati a fare gli scatoloni | «In cima alla lista i ricordi»

Parma - Ceravolo : 'SContro salvezza importante : vogliamo fare il risultato' : Intervenuto a Sky Sport , Fabio Ceravolo ha parlato così prima del match col Frosinone: 'I gol ci servono come il pane, oggi ripartiamo dalla voglia di portare a casa il risultato. E' uno scontro-salvezza, quindi ...

Annalisa vince il Best Italian Act agli MTV EMA 2018 : l’annuncio in una videochiamata Con Ermal Meta da Bilbao (video) : Annalisa vince il Best Italian Act! La cantante ligure vince la categoria degli MTV EMA dedicata alla musica Italiana superando i voti totalizzati dagli altri 4 artisti nominati nella stessa categoria. Erano Calcutta, Liberato, Annalisa, Ghali e Shade gli artisti in nomination nella categoria Best Italian Act e nelle scorse ore Annalisa ha ringraziato ai fan per il premio finito direttamente nelle sue mani. L'annuncio ufficiale è giunto ...

Inter-Barcellona - Leo Messi torna tra i Convocati ma Con un ‘asterisco’ : i dettagli : Inter-Barcellona, ancora incerte le condizioni di Leo Messi che però è stato convocato da Valverde per la gara di San Siro Inter-Barcellona, Leo Messi sarà della partita. Il calciatore argentino è stato convocato da Valverde per la gara di martedì sera in quel di Milano, anche se forse partirà dalla panchina e non dal primo minuto come consuetudine. Accanto al nome di Messi c’è infatti un asterisco che sta a significare che le sue ...

Basket - Serie A : Reggio Emilia batte Varese 74-68 - seCondo successo per gli emiliani : Reggio Emilia-Varese 74-68, la cronaca Varese trova in Avramovic un ispiratore e in Cain un finalizzatore , 7 punti, , mentre limita lo spauracchio Ledo ad appena 3 punti e un solo canestro dal ...

Insopportabili problemi Huawei Mate 20 Pro Con display verde : Consigli ufficiali e dettagli extra : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha investito proprio nel corso del fine settimana il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro. Mi riferisco naturalmente al problema del display con le sfumatura sul verde, all'altezza dei bordi laterali, di cui ho iniziato a parlarvi già nella giornata di ieri allegando anche una primissima presa di posizione da parte del colosso cinese. Ebbene, oggi 4 novembre ci sono altri importanti aspetti da dover ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia. Il pm : «Case troppo vicine al fiume». Conte : «Consiglio dei ministri in settimana» : Nel palermitano due famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il pm: case forse troppo vicine al fiume. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto. Coldiretti: 7 milioni di persone vivono in aree a rischio idrogeologico. Emergenza anche in Sardegna. E per domani è atteso il colmo della piena del Po...

The Walking Dead Addio Rick Grimes : momenti migliori Con citazioni e gif : THE Walking Dead Addio Rick Grimes. Purtroppo è tutto vero. Con l’episodio di The Walking Dead 9×05 What Comes After (cosa viene dopo) dovremo dire Addio a Rick Grimes. SCOPRI TRAMA E PROMO DELL’ULTIMO EPISODIO DI Rick The Walking Dead Addio Rick Grimes: momenti migliori con citazioni e gif Il protagonista della serie tv ispirata dai fumetti di Robert Kirkman lascerà le scene con l’ultimo ...

Niente lingerie per Wanda Nara sotto le lenzuola? La Wags in versione Coniglietta sexy sui social [VIDEO] : Wanda Nara non si trattiene e posta un video sui social in cui si mostra sensuale sotto le lenzuola. Il dubbio dei fan: ma è nuda?-- Wanda Nara si mostra sempre sensuale sui social network, ma questa volta si è superata. La bellissima moglie di Icardi, dopo essere stata ieri a San Siro (VEDI QUI), ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie che la vedono in versione coniglietta sexy. La dolce metà del calciatore ...

Maltempo Palermo - tra le vittime Alessandro Scavone : era Consigliere comunale di Salemi : Tra le vittime del Maltempo in Sicilia c'è Alessandro Scavone, 44 anni e imprenditore agricolo, noto per essere consigliere comunale di Salemi per il "Partito della rivoluzione", lista di Vittorio Sgarbi. E' stato travolto dalla furia dell'acqua del San Leonardo in piena mentre andava a cercare un amico disperso: "Un eroe che non ce l'ha fatta".Continua a leggere

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso Con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

Iran - migliaia in piazza Contro Usa : 11.43 migliaia di persone e studenti sono scesi in piazza davanti all'ex ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e in altre città Iraniane.Gli slogan urlati: 'abbasso gli Usa' e 'abbasso Israele'. I manifestanti hanno anche dato fuoco a una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato Ebraico. Le manifestazioni sono state organizzate per celebrare il 39esimo anniversario del sequestro dell'ambasciata americana e arrivano un giorno prima ...

Maltempo Sicilia : lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone - Consigliere comunale morto a Vicari : lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale morto a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. “Una tragedia spaventosa – dice il primo cittadino Domenico Venuti – Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, ...