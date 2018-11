Come trasferire tutti i dati su iPhone XS iPhone XS Max da un vecchio iPhone

PayPal Conto Corrente : Come collegare e trasferire denaro tramite bonifico : Oggi insieme parleremo di come funziona il Conto Corrente PayPal e di come sia possibile trasferire il proprio denaro tramite un bonifico con questa piattaforma. come collegare PayPal al proprio Conto Corrente Da molti anni oramai è possibile svolgere le operazioni di passaggio di denaro – tendenzialmente per l’acquisto di qualche prodotto ma anche semplicemente per accreditare una determinata cifra a qualcuno –tramite internet. Un metodo spesso ...

Come trasferire foto da iPhone a iPhone : Ogni giorno, i possessori di iPhone (e non) scattano foto sul proprio dispositivo, magari per immortalare un particolare evento, o magari per inviarla ad amici e familiari. Spesso accade che non si riescono a trasferire ai nostri leggi di più...

Come trasferire un’app da un telefono all’altro : Grazie alle ultime offerte proposte da Amazon, eBay e da altri e-shop è possibile acquistare gli ultimi smartphone sbarcati sul mercato a prezzi davvero allettanti. Per questo noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi sveliamo Come trasferire un’app da un telefono all’altro utilizzando alcune applicazioni e servizi per facilitarvi la migrazione. Non importa se si tratti di un dispositivo Android o un iPhone, ...

Come trasferire WhatsApp da Android a iPhone : Se anche voi avete fatto il passaggio epocale da Android ad iPhone avrete visto che non esiste un metodo ufficiale per Trasferire WhatsApp con tutte le chat da un sistema all’altro. Noi vi diciamo Come fare Come Trasferire WhatsApp da Android a iPhone WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo che ha sfondato […]

Come trasferire WhatsApp da Android a iPhone : Se anche voi avete fatto il passaggio epocale da Android ad iPhone avrete visto che non esiste un metodo ufficiale per Trasferire WhatsApp con tutte le chat da un sistema all’altro. Noi vi diciamo Come fare Come Trasferire WhatsApp da Android a iPhone WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo che ha sfondato […]

Come trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone : Sono molti gli utenti che decidono di abbandonare il sistema operativo di Google e affidarsi a quello di Apple comperando un nuovo melafonino. Una volta completato l’acquisto, però, è necessario passare tutti i dati personali. In questa guida vi spiegheremo nel dettaglio Come trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone in maniera semplice e veloce utilizzando un software chiamato Backuptrans (e un’alternativa). Non perdiamoci in ...

Come trasferire contatti da iPhone a Huawei : Sono molti gli utenti che passano da Android a iPhone ma altrettanto dal melafonino a un dispositivo con il sistema operativo di Google. Se appartenete a quest’ultimo gruppo di utenti e cercate una soluzione che vi indichi Come trasferire contatti da iPhone a Huawei (se avete scelto uno degli ottimi smartphone proposti dall’azienda cinese), allora siete capitati nel posto giusto. Per effettuare l’operazione esistono diverse ...