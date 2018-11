Come andare in pensione nel 2019 | le novità in arrivo

Come andare in pensione nel 2019 : Il 2019 sarà un anno di profondo cambiamento per il sistema previdenziale italiano. Per questo motivo è bene informarsi sulle novità in arrivo così da avere un'idea chiara su Come andare in pensione . ...

Cassioli - campione paralimpico : "Le nostre debolezze ci insegnano Come andare avanti"" Il Vento Contro" : 'Alle volte - conclude Daniele - la cecità ma anche la timidezza, non ci fa aprire la porta di casa, invece, apriamo le porte di casa perché fuori c'è un mondo che può far paura, ma allo steso tempo ...

Savona : “Con vincoli Ue è Come andare contro un iceberg. Manovra? Abbiamo superato la prova dei mercati” : “I vincoli Ue? E’ come se una nave che sa di andare contro un iceberg continuasse comunque ad azionare il pilota automatico”. La Manovra? “I mercati si sono comportati moderatamente, la prova dei mercati l’Abbiamo superata”. Il ministro agli Affari europei Paolo Savona ha risposto alle domande dei giornalisti alla sede della stampa estera. Nonostante l’iceberg, quindi ha dichiarato: “In un sistema ...

‘Domenica in’ : ecco Come mai Mara Venier domani potrebbe NON andare in onda… : La puntata di Domenica In di domani domenica 7 ottobre 2018 potrebbe non andare in onda. Il motivo di L'articolo ‘Domenica in’: ecco come mai Mara Venier domani potrebbe NON andare in onda… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alberto Angela/ “Ulisse” il sabato sera? “È stato un po' Come andare sulla luna” : Alberto Angela, da ormai 18 anni è protagonista con "Ulisse - Il piacere della ricerca" ma la sua emozione ogni anno è la stessa per un programma che ha raccolto solo consensi.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Quota 100 - 300mila lavoratori potranno andare in pensione a 62 anni : ecco Come : La manovra per l'anno 2019 pesa 21,5 miliardi di euro, di cui 17 spalmati tra revisione della legge Fornero e reddito e pensioni di cittadinanza. Per la riforma pensionistica sono previsti circa 7 miliardi di euro, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza da 780 euro al mese sono stati stanziati 9 miliardi di euro, più un altro per la riforma dei centri per l'impiego.Continua a leggere

Come usare Whatsapp Web per mandare messaggi da computer : L'applicazione dedicata alla messaggistica istantanea Whatsapp è attualmente la più scaricata al mondo. Sono infatti oltre un miliardo gli utenti collegati alla piattaforma per chattare. È inoltre ...

Piero Marrazzo : "Come ho fatto a rialzarmi? Ho solamente provato ad andare avanti" : "Una delle cose che ho sempre letto, è che la forza di un uomo non si esprime nel non cadere ma si esprime nel sapersi rialzare. Detto questo ci sono state donne e uomini che hanno sofferto molto più di me, il mio episodio si mette in fila dietro altri ben più gravi di altre persone, voglio ricordare quelli. Io ho solamente provato ad andare avanti". A dirlo è Piero Marrazzo, ricordando ai microfoni de "I Lunatici" su ...

Come mantenere un buon rapporto col capo : alcuni consigli per andare d’accordo : Nessuno dice che bisogna diventare il migliore amico del proprio capo, ma ci sono alcuni consigli da seguire per lavorare...

Pechino Express - Marcello Cirillo : “È stato Come andare in terapia dallo psicologo” : Marcello Cirillo ci parla della sua esperienza a Pechino Express, che gli è servita per trovare un nuovo slancio dopo la fine del rapporto ventennale con I Fatti Vostri