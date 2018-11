Colpi di pistola contro lo studio neomelodico | Tony Colombo e la compagna ascoltati dai

Tony Colombo - Colpi di pistola contro la sua casa discografica : avvertimento? Lui dà la sua versione : Ha tutto il sapore di una spedizione punitiva il raid armato messo a segno a Napoli contro la sede della “House Colombo Dreams”, casa discografica del cantante neomelodico palermitano Tony Colombo – al secolo Antonino Colombo – 32 anni e già una lunghissima carriera alle spalle. Il Mattino di Napoli non ha dubbi sulla natura del probabile atto intimidatorio avvenuto giovedì sera, al tramonto di un giorno di festa, nel ...

Agrigento - agguato in piazza : ucciso a Colpi di pistola un 45enne : Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro, Agrigento,. Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le ...

Omicidio in pieno centro : uomo ucciso a Colpi di pistola : E' avvenuto per le strade di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La vittima è Ignazio Scopelliti, un bracciante...

Palma di Montechiaro - 45enne ucciso a Colpi di pistola : Ignazio Scopelliti di 45 anni è stato ucciso, oggi, con colpi di pistola in pieno centro a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento.

Napoli est brucia : agguato davanti alla chiesa - due uomini feriti a Colpi di pistola : La camorra alza il tiro. Nuovo agguato a San Giovanni a Teduccio dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni. Due uomini sono stati gravemente feriti in un agguato su corso San Giovanni, davanti...

Napoli est brucia : spari tra la folla - due uomini feriti a Colpi di pistola : La camorra alza il tiro. Nuovo agguato a San Giovanni a Teduccio dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni. Due uomini sono stati gravemente feriti in un agguato su corso San Giovanni. Sul posto...

Uccide la ex con 5 Colpi di pistola : Cinque colpi di pistola alla schiena, senza nessuna pietà. L'ultimo episodio di una lunga catena di femminicidi si è consumato venerdì notte in strada, alle porte di Roma. Costel Sbirciog, 36 anni, di ...

Uccisa 23enne dall’ex fidanzato con 5 Colpi di pistola : arrestato : Aveva accettato un ultimo incontro per un chiarimento. Si era fatta accompagnare da quattro conoscenti che, arrivati all’appuntamento, l’hanno lasciata sola

Roma - uccide ex a Colpi di pistola e si costituisce : arrestato 36enne : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Roma - 23enne uccisa con 5 Colpi di pistola dal suo ex fidanzato : arrestato : Femminicidio nella tarda serata di venerdì in via della stazione di Pavona angolo via della Solfatara a Pavona vicino Roma. Una donna romena di 23 anni è stata uccisa con cinque colpi di pistola ...

Roma - spara e uccide la fidanzata a Colpi di pistola in strada : choc a Santa Palomba : Omicidio nella notte a Roma. Una ragazza di nazionalità romena è stata uccisa con alcuni colpi di pistola in strada a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale. A sparare...

Dà un appuntamento alla ex fidanzata e la uccide in strada a Colpi di pistola : Ha ucciso la ex fidanzata sparandole cinque colpi di pistola. È accaduto venerdì sera in strada, in via della stazione di Pavona, a Roma. L'uomo, romeno di 36 anni, è stato arrestato dagli agenti ...

Roma - uccide la ex con 5 Colpi di pistola : Ha ucciso la ex fidanzata sparandole cinque colpi di pistola. È accaduto venerdì sera in strada, in via della stazione di Pavona, a Roma. L'uomo, romeno di 36 anni, è stato arrestato dagli agenti ...

Colpi di pistola contro i bus : due assalti in un giorno : Due assalti a Colpi di pistola contro i bus di linea. Entrambi nello stesso luogo, nei pressi dell'Ospedale del Mare, lungo Viale delle Metamorfosi. Si tratterebbe di Colpi di armi ad aria...