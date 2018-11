Circumnaviga a nuoto la Gran Bretagna | 155 giorni consecutivi in mare

huffingtonpost

(Di domenica 4 novembre 2018) Ross Edgley è il primo uomo are alae iscrive il suo nome nel Guinness dei primati. Il nuotatore inglese di 33 anni ha compiuto un totale di 1.780 miglia (2.865 km) percorsi in senso orario, restando 5 mesi in, dove ha affrontato forti correnti,agitato e temporali acque gelide e meduse, senza mai toccare terra.Ross Edgley, ditham, nel Lincolnshire, ha infranto tutti i record, a cominciare dal 74/esimo giorno, quando ha battuto quello della più lunga nuotata assistita continuativa, al quale ha aggiunto più altri 82.Edgley è infatti partito il primo giugno da Margate, nel Kent e ha nuotato ogni giorno per almeno 12 ore, uscendo dall'acqua solo per dormire sul catamarano di supporto che lo seguiva, e mangiando un totale di 500 banane. Ogni giorno - scrivono i media britannici - aveva programmato di ...