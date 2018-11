Ciclocross | Europei 2018 | tripletta olandese al femminile Annemarie Worst batte Marianne

Ciclocross - Europei 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Pidcock conquista il titolo Under 23 - al femminile settima Sara Casasola : Sono stati assegnati i titoli nelle categorie giovanili agli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata continentale si è aperta con le gare delle categorie Under 23 e Juniores, in cui i padroni di casa sono stati assoluti protagonisti, mentre gli azzurri hanno colto qualche buon piazzamento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile Under 23 dove il britannico Thomas ...

Ciclocross - Europei Rosmalen 2018 : i favoriti gara per gara. Alice Maria Arzuffi sfida Marianne Vos. Toon Aerts insidia Wout Van Aert : Comincia oggi, venerdì 2 novembre, a Rosmalen (Olanda) il Campionato Europeo di Ciclocross 2018. Nelle prime due giornate saranno in gara le categorie Master, mentre domenica 4 novembre si assegneranno i titoli continentali nelle categorie Juniores, U23 ed Elite maschile e U23 ed Elite femminile. Vediamo nel dettaglio i favoriti gara e gara e le principali speranze azzurre. Tra gli Juniores occhi puntati sul britannico Ben Tulett, campione del ...

Ciclocross - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta tutto su Alice Maria Arzuffi : tutto pronto per i campionati Europei 2018 di Ciclocross, che scatteranno il prossimo 2 novembre in terra olandese, precisamente a ‘s-Hertogenbosch. Tre giornate davvero spettacolari, con quindici medaglie da assegnare: al via ovviamente la nazionale italiana, che lo scorso anno, in Repubblica Ceca a Tábor, chiuse la rassegna continentale con due medaglie. Non si potrà confermare nella categoria under 23 femminile Chiara Teocchi, due volte ...

Ciclismo – Europei di Ciclocross : si sfidano i migliori specialisti a livello internazionale - cinque titoli in palio : Alla rassegna continentale sono iscritti 272 atleti in rappresentanza di 20 nazioni che, nella giornata di domenica (venerdì e sabato saranno in scena i Masters), si contenderanno i cinque titoli in palio Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con i Campionati Europei di ciclocross in programma il prossimo weekend a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, palcoscenico che vedrà una 3 giorni di grande Ciclismo con i migliori ...