Ciclismo – Ruta de los Conquistadores | Armstrong chiude al dodicesimo posto | la vittoria

Ciclismo – Ruta de los Conquistadores : Armstrong in difficoltà nella prima tappa - il texano solo 82° al traguardo : L’ex ciclista americano ha chiuso staccatissimo la prima tappa della gara ciclistica di sport estremo in corso di svolgimento in Costa Rica L’ex ciclista, Lance Armstrong ha sofferto durante la disputa della prima tappa della Ruta de los Conquistadores , una competizione ciclistica di sport estremo, la cui 26esima edizione è iniziato in Costa Rica. Armstrong che si è ritirato dal Ciclismo professionistico dal 2011, ha sofferto ...

Ciclismo – Lance Armstrong esce dall’ombra per partecipare alla “Ruta de los Conquistadores” : Lance Armstrong in gara a 47 anni alla Ruta de los Conquistadores per uscire dall’ombra A 47 anni, lo statunitense Lance Armstrong esce dall’ombra per partecipare alla “Ruta de los Conquistadores”, uno degli eventi ciclistici più estremi in Costa Rica. L’ex corridore, che è stato spogliato dei suoi sette titoli del Tour de France in uno dei più grandi scandali di doping sportivo, ha viaggiato con la sua troupe ...