Ciclismo – Criterium di Saitama | Nibali mostra gli artigli | ma a vincere è un

Ciclismo - Vincenzo Nibali dà spettacolo al Saitama Criterium! Valverde batte Thomas in volata : Vincenzo Nibali ha dato grande spettacolo durante il Criterium di Saitama , tradizionale kermesse di fine stagione che si corre per le strade di questa città giapponese e organizzata sotto l’egida del Tour de France. Lo Squalo ha attaccato a ripetizione infiammando i tanti appassionati e dimostrando di avere un’ottima gamba dopo l’infortunio subito alla Grande Boucle e la conseguente operazione: buon finale di stagione per il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà il Criterium di Saitama. In Croazia i piani per il 2019 : sarà al Giro d’Italia? : Vincenzo Nibali vola in Giappone per correre il Criterium di Saitama in programma domenica 4 novembre. Lo Squalo è tornato dalle vacanze a Zanzibar ed è subito salito su un altro aereo alla volta del Sol Levante dove parteciperà alla sesta edizione di questa kermesse a cui prenderanno parte anche Geraint Thomas (fresco vincitore del Tour de France) e Alejandro Valverde (Campione del Mondo). Una sgambata tranquilla per il siciliano che il ...