Ciclismo | 27 corridori per il Team Sky | rinnova anche Salvatore Puccio

Ciclismo : più di trenta corridori già ritirati - anche Bono e Coledan lasciano : Sono gia' più di trenta, ed altri se ne aggiungeranno ancora, i corridori che hanno annunciato ufficialmente la fine della carriera al termine di questa stagione 2018. Tra coloro che nei giorni scorsi hanno confermato l’addio alle gare ci sono anche Marco Coledan e Matteo Bono. Quest’ultimo lascia dopo 13 anni tutti spesi nella squadra di Giuseppe Saronni, prima Lampre ed ora UAE Emirates, [VIDEO]segnalandosi sempre tra i corridori più ...

Ciclismo - la UAE Emirates cambia volto : oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori : Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAE Emirates si è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia ...

Ciclismo - la UAE Emirates cambia volto : oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori : Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAE Emirates si è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia ...

Ciclismo : più di 50 corridori del World Tour senza squadra - anche Navardauskas a spasso : Il ciclomercato in vista della stagione 2019 [VIDEO]è ormai in dirittura d’arrivo. Alcune squadre World Tour hanno gia' chiuso l’organico e le altre stanno definendo gli ultimi posti ancora liberi, mentre la situazione è un po’ più fluida nella categoria Professional. I movimenti di mercato gia' definiti ufficialmente hanno lasciato liberi più di 50 corridori che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre World Tour. Alcuni di questi ...

Ciclismo - la Bora Hansgrohe chiude il nuovo organico con 27 corridori : La Bora Hansgrohe ha scelto la continuita' in vista della stagione 2019. La squadra tedesca capitanata da Peter Sagan ha effettuato pochi aggiustamenti mirati nel ciclomercato, confermando quasi in blocco il gruppo che ha ottenuto dei risultati eccellenti in questa stagione. Il team, infatti, ha conquistato ben 32 vittorie, tra le quali spicca la Roubaix di Sagan [VIDEO], facendo anche man bassa di volate con Sam Bennett e Pascal Ackermann, il ...

Mondiali di Ciclismo professionisti : il percorso e i corridori - Valverde tra i favoriti : 2 La settimana dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck [VIDEO]è arrivata al momento più atteso, quello della gara in linea dei professionisti. Domani, domenica 30 settembre, saranno 188 i corridori che si contenderanno la maglia iridata che da tre anni è sulle spalle di Peter Sagan. Il percorso particolarmente impegnativo lascia poche chance di riconferma al fuoriclasse slovacco, che vuole comunque provare l’impresa del quarto titolo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea Under23. Sarà grande battaglia con tanti corridori di livello - gli azzurri ci provano : Domani si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa molto dura, che potrà dare delle indicazioni importanti anche sullo svolgimento della gara dei professionisti di domenica. Ci aspettiamo una corsa spettacolare nei 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, visto anche l’altissimo livello dei corridori presenti. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della prova in linea ...