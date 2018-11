Chievo | Ventura | Sono contento | ho visto segnali di crescita

Chievo Verona - Ventura perde ancora ma sorprende tutti : “sono contento” : Gian Piero Ventura stranamente contento della sua squadra nonostante la classifica non sorrida ed abbia perso 3 gare su 3 da quando è al Chievo Gian Piero Ventura si è presentato in conferenza stampa dopo la terza sconfitta su altrettante gare da quando siede sulla panchina del Chievo Verona. Dopo lo 0-2 contro il Sassuolo, Ventura ha sorpreso tutti con dichiarazioni che cozzano con i risultati della sua squadra: “Comincio subito a ...

Serie A - Torino e Sassuolo schiacciano l’occhio all’Europa : crolla la Samp - ancora un disastro il Chievo di Ventura : Sampdoria e Torino hanno dato spettacolo a Marassi, con i granata che hanno vinto lo scontro europeo: crolla ancora mister Ventura Il duello per l’Europa di questo pomeriggio tra Sampdoria e Torino, è stato vinto dalla truppa di Mazzarri. I granata sono stati capaci di espugnare Marassi con una prestazione davvero eccellente, guidati da un ritrovato Gallo Belotti. Il centravanti è stato l’autore di due dei quattro gol messi a ...

Cagliari-Chievo 2-1 : Pavoletti-Castro e Ventura va ancora ko : CAGLIARI - Seconda sconfitta su due per Giampiero Ventura che, dopo i 5 gol incassati in casa dall'Atalanta in casa, oggi ne prende 2 a Cagliari e sono sufficienti alla squadra di Maran per ...

Pavoletti e Castro - il Cagliari vola : secondo ko per il Chievo di Ventura : Situazioni di classifica e necessità differente per sardi e veneti, che si presentano alla Sardegna Arena con l'obiettivo di vincere. Il Cagliari conferma Joao Pedro nel suo nuovo ruolo di seconda ...

Chievo Verona - Ventura : “contro il Cagliari buone sensazioni” : Dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell’ex tecnico gialloblu Rolando Maran. Un momento delicato in casa Chievo non solo per i risultati, ma anche per la fila interminabile di assenti: Cacciatore, Tomovic, Pucciarelli, Barba e qualche problema anche per capitan Pellissier. Obi e Giaccherini, invece, saranno convocati. “La settimana è andata bene, ho buone sensazioni ...

Chievo : Campedelli difende Ventura : Per raggiungere questo duplice obiettivo chiamo a raccolta tutto il mondo Chievo affinché si compatti: coesione, unità d'intenti e spirito di sacrificio da chi lavora, lotta e vive per il Chievo".

Chievo Verona - Campedelli difende Ventura : “Chiamato per centrare la salvezza - rimaniamo compatti” : Il presidente del Chievo Luca Campedelli, dopo aver preso atto dei molteplici attacchi mediatici rivolti ingiustamente alla persona di Gian Piero Ventura, ha dichiarato di essere rimasto sconcertato da tali accuse e ha invitato a procedere compatti verso l’obiettivo stagionale della salvezza: “Ho chiamato Mister Ventura poco più di una settimana fa per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A e per far sì che i ...

Esordio da incubo per Ventura - Chievo travolto dall'Atalanta : La musica non cambia. Per il Chievo e per Gian Piero Ventura. Se l'ultima del tecnico ligure da allenatore era coincisa con il momento più triste del calcio italiano con l'esclusione dal Mondiale per ...