Chievo-Sassuolo 0-2 | Di Francesco e un autogol lanciano i neroverdi in zona Europa

Serie A - vittorie esterne per Torino e Sassuolo contro Sampdoria e Chievo : Dopo le vittorie di Napoli , Inter e Juventus tra venerdì e sabato e dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma l'undicesima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 con il match tra la Lazio di ...

Serie A 2018-2019 : i risultati pomeriggio. Il Torino travolge 4-1 la Samp - il Sassuolo supera 2-0 il Chievo : Vittorie importanti per Torino e Sassuolo in chiave Europa League nell’undicesima giornata della Serie A di calcio. I granata hanno battuto 4-1 in trasferta la Sampdoria, mentre i neroverdi hanno vinto 2-0, sempre in trasferta, con il Chievo. Termina invece in parità sullo 0-0 la sfida tra Parma e Frosinone. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite delle 15.00. Sampdoria-Torino 1-4 Potrebbe essere la vittoria della svolta ...

Chievo-Sassuolo - l’assurdo autogol di Giaccherini : “le comiche” al Bentegodi [VIDEO] : Chievo-Sassuolo, alleggerimento di petto di Giaccherini che va a finire dritto dritto in porta, un gol clamoroso per i neroverdi Chievo-Sassuolo è terminata 0-2 per gli ospiti neroverdi, con la squadra di Ventura al terzo stop su altrettante gare da quando il tecnico siede sulla panchina veronese. La seconda rete del Sassuolo è stato però un goffo autogol di Giaccherini, un disimpegno alquanto anomalo finito malamente in collaborazione con ...

Chievo-Sassuolo 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Chievo-Sassuolo – Altra caduta per la squadra di Ventura – ancora a -1 in classifica -, che negli ultimi minuti si fa prendere dal nervosismo chiudendo la gara in inferiorità numerica per il rosso a Tanasijevic. Decidono il gol di Di Francesco e l’autogol di Giaccherini. Birsa opaco; bene Marlon e Lirola. Chievo (4-3-2-1): Sorrentino 6; Depaoli 5, Rossettini 6, Bani 6, Jaroszynski 5; Obi 5.5 (70′ ...

Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Chievo-Sassuolo 0-2, la cronaca – Continua l’agonia del Chievo Verona. I clivensi escono sconfitti anche oggi: stavolta a fare festa è il Sassuolo, che con i 3 punti ottenuti al Bentegodi conquista il sesto posto in classifica. Per Ventura sembra non esserci soluzione per risollevare una squadra che pare già essersi rassegnata. Dopo 11 giornate […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol, pagelle e ...

Serie A - Torino e Sassuolo schiacciano l’occhio all’Europa : crolla la Samp - ancora un disastro il Chievo di Ventura : Sampdoria e Torino hanno dato spettacolo a Marassi, con i granata che hanno vinto lo scontro europeo: crolla ancora mister Ventura Il duello per l’Europa di questo pomeriggio tra Sampdoria e Torino, è stato vinto dalla truppa di Mazzarri. I granata sono stati capaci di espugnare Marassi con una prestazione davvero eccellente, guidati da un ritrovato Gallo Belotti. Il centravanti è stato l’autore di due dei quattro gol messi a ...

Chievo-Sassuolo 0-1 - Parma-Frosinone 0-0 - Sampdoria-Torino 0-2 La Diretta : Chievo-Sassuolo SEGUI LA Diretta Parma-Frosinone SEGUI LA Diretta Sampdoria-Torino SEGUI LA Diretta Ultimo aggiornamento: 15:45

Chievo-Sassuolo 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Chievo-Sassuolo, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Chievo-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Chievo-Sassuolo, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Chievo-Sassuolo - probabili formazioni e diretta alle 15. Dove vederla in tv : VERONA - Chievo e Sassuolo in campo oggi alle 15 nella gara valida per l'undicesima giornata di campionato. Sulla panchina dei clivensi il tecnico Ventura , privo di sei infortunati, va a caccia di ...

Chievo-Sassuolo streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Chievo-Sassuolo streaming– In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Chievo-Sassuolo le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Chievo-Sassuolo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Chievo - Sassuolo : cronaca diretta - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 4 novembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca del match. La presentazione del match QUI Chievo Ventura ...

