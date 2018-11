Chelsea-Crystal Palace 3-1 | Morata bis | Sarri risponde a Guardiola

Premier : il Chelsea di Sarri c’è - battuto il Crystal Palace per 3-1 [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Chelsea-Crystal Palace 3-1 : show di Morata per l'aggancio al Liverpool : TORINO - Non fallisce il Chelsea di Maurizio Sarri, che con una bella vittoria risponde al successo dilagante del City, capolista in solitario della Premier League. Un super Morata apre la gara alla ...