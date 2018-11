Champions | Messi convocato per Inter-Barcellona | ma l' argentino resta in dubbio

Champions - Messi sarà convocato per Inter : ANSA, - ROMA, 3 NOV - Leo Messi sta recuperando velocemente dall'infortunio al braccio e il Barcellona potrebbe riaverlo già martedì per la sfida di Champions contro l'Inter. Lo scrive oggi il ...

Inter : Messi si allena. La Pulce tenta il recupero lampo per la Champions : Inter– In teoria sarebbe dovuto star fuori almeno 3 settimane. Leo Messi, che nella penultima sfida di Liga, contro il Siviglia, ha subìto una frattura al gomito, era previsto stesse ai box per quasi un mese. Invece il numero 10 del Barcellona è già tornato ad allenarsi, prendendo parte oggi alla sessione con il resto […] L'articolo Inter: Messi si allena. La Pulce tenta il recupero lampo per la Champions proviene da Serie A News ...

Batistuta : 'Tra Messi e Ronaldo prendo Leo - ma la Juventus è da Champions' : FIRENZE - 'Chi preferisco fra Messi e Cristiano Ronaldo ? Se devo scegliere prendo tutti e due, altrimenti Messi solo perché é argentino. Sono due giocatori diversi: Leo partecipa molto di più al ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Barcellona Inter : Messi - il grande assente. Quote - ultime novità live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Barcellona Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Spalletti perde Nainggolan, Valverde deve rinunciare a Leo Messi(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 17:52:00 GMT)

LIVE Barcellona-Inter - Champions League in DIRETTA : neroazzurri per il colpaccio al Camp Nou - padroni di casa senza Messi : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Barcellona-Inter Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata della Champions League di calcio 2018-2019 tra Barcellona ed Inter: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione nerazzurra, che farà visita ai catalani, che nell’occasione saranno privi di Leo Messi. La sfida, che vale la vetta del raggruppamento, ed un pezzo di passaggio del turno, con seria ipoteca del ...

Champions League, Barcellona-Inter e PSG-Napoli: Fuori Messi e Nainggolan, Insigne c'è. Non si ferma l'Inter. Nemmeno il tempo di godersi la settima

Champions League – Verso Barcellona-Inter - Spalletti con i piedi per terra : “forti anche senza Messi” : Le sensazioni di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona “Con Messi penso sarebbe stato un Barcellona ancora più forte ma resta comunque una grandissima squadra, ha comunque altre soluzioni. Dobbiamo essere una squadra non succube dell’avversario ma che credere di avere delle possibilità“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, parla così della sfida di domani al Camp ...

Champions League - Valverde su Messi : “Assenza pesante - ma proveremo a sopperire” : Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato della sfida di Champions League contro l’Inter: “È una squadra molto intensa, che ha grande spirito, che ti pressa alto, che vuole tenere il gioco, ed è soprattutto in un momento di forma incredibile avendo vinto 7 gare di fila“. Sull’assenza di Messi: “Dobbiamo fare a meno del miglior giocatore al mondo ma abbiamo altri calciatori e cercheremo di far fronte ...

Diretta Barcellona-Inter in chiaro su Rai Uno : Messi out per la Champions League : Durante la settimana, al termine della nona giornata di Serie A, si terranno le competizioni europee tra cui la prestigiosa Champions League. Ed è proprio in quest'ultimo torneo che si disputerà il match più atteso della giornata: Barcellona-Inter. Una sfida che ricorda la semifinale del 2010 quando i nerazzurri strapparono il 'pass' per la finalissima. In quell'anno l'Inter vinse l'ambitissimo trofeo coronando il sogno di migliaia di tifosi. ...

Barcellona - Messi si frattura il radio : salterà la sfida Champions con l'Inter : Leo Messi salterà la sfida di mercoledì in Champions League contro l'Inter, il fuoriclasse argentino ha riportato la frattura del radio del braccio destro nel match di ieri sera contro il Siviglia. ...

INFORTUNIO MESSI : SALTA L'INTER IN Champions LEAGUE?/ Video - ultime notizie : sospetta frattura... : MESSI, INFORTUNIO al braccio: SALTA L'INTER in CHAMPIONS? Probabile assenza dell'argentino. ultime notizie, sospetta lesione del legamento collaterale del gomito destro. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:10:00 GMT)