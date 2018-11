Champions League | Napoli-Paris Saint-Germain | arbitra Kuipers

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Sport Management-Szolnoki 7-5. Mastini in testa a punteggio pieno : I Mastini continuano a mordere anche in Champions League: nella seconda giornata della fase a gironi la Sport Management batte i magiari dello Szolnoki per 7-5 e si issa in testa al raggruppamento a quota sei punti. Per la compagine italiana un’altra vittima illustre dopo i campioni in carica dell’Olympiacos all’esordio. Nella prima frazione partono meglio gli ospiti, in gol dopo appena 29″ con Angyal, e nravi a ...

Pallanuoto - Champions League : Brescia-Pro Recco 8-9 nel derby : Brescia-Pro Recco 8-9 Va alla Pro Recco il derby di Champions League contro Brescia. I liguri vincono 9-8 fuori casa, centrando il secondo successo di fila nella competizione. La squadra di Ratko ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Erano attesi spettacolo ed emozioni e ci sono stati entrambi gli elementi. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Ci si aspettavano spettacolo ed emozioni e così è stato. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in testa a punteggio ...

Juventus-Manchester United - Champions League : quando si gioca e come vederla in tv. Diretta gratis e in chiaro. Orario e programma : Quarto turno per i gironi di Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena forse il match più spettacolare di questa prima fase per quanto riguarda la Juventus: i bianconeri ospitano il Manchester United di José Mourinho. Una vittoria vorrebbe dire quattro su quattro per Cristiano Ronaldo e compagni che avrebbero già assicurato il primo posto nel raggruppamento. La banda inglese però partirà con voglia di riscattare ...

Inter-Barcellona - Champions League : come vederla in tv? Orario e programma : Atteso grandissimo spettacolo a San Siro. Martedì va in scena la sfida tra Inter e Barcellona, rivincita dello scontro di due settimane fa, dominato in lungo e in largo al Camp Nou dai blaugrana. Quarto turno della Champions League 2018-2019: fondamentale trovare punti per i nerazzurri in casa per provare a chiudere la pratica in vista della qualificazione agli ottavi di finale. Andiamo a scoprire il programma e l’Orario della sfida e come ...

Napoli-Psg - Champions League : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Febbre da Champions League quella che c’è al San Paolo di Napoli: i partenopei attendono in una super sfida il Paris Saint Germain nel quarto turno del girone preliminare della massima competizione europea per club. Incontro decisivo per il passaggio agli ottavi di finale: dopo il pareggio all’ultimo secondo di Parigi, Insigne e compagni vanno a caccia della vittoria che potrebbe addirittura chiudere la pratica, mettendo a rischio la ...

Volley : Champions League Maschile - effettuati a Budapest i sorteggi delle Pool : Budapest, UNGHERIA,- Budapest nel corso, dell' ' European Volleyball Gala CEV, sono state sorteggiate le Pool della 4 fase della Champions League Maschile 2018-19. Derby italiano fra la Cucine Luve ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Ottima Novara - Conegliano e Scandicci insieme : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna abbastanza benevola per le squadre italiane che evitano le corazzate turche e ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Champions League Pallavolo femminile - Derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor pesca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene ...

Champions League Pallavolo femminile – Derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor pesca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, il Cannes di Noemi Signorile e Luna Carocci per l’Igor Gorgonzola Novara. Sono i risultati del sorteggio dei gironi di CEV Volleyball Champions League, effettuati oggi a Budapest. Nella Pool D, oltre alle due formazioni italiane, ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : spicca il big-match Brescia-Pro Recco - Sport Management con lo Szolnok : Seconda giornata davvero molto interessante per quanto riguarda la Champions League di Pallanuoto maschile. Un turno appassionante soprattutto in chiave Italia: due sfide che terranno i tifosi del Bel Paese attaccati alla TV quelle che ci aspettano nella giornata di domani per il Girone A e il Girone B della massima competizione continentale per club. L’attesa è ovviamente tutta per il big-match della Mompiano: in terra lombarda c’è ...