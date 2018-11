Champions | Kuipers arbitra Napoli-Psg

Champions League : Napoli-Paris Saint-Germain - arbitra Kuipers : ROMA - Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro di Napoli-Paris SG, partita di Champions League in programma martedì al San Paolo . Lo ha reso noto l' Uefa . Per Inter-Barcellona , in programma sempre ...

Champions : Kuipers per Real Madrid-Roma - Brych per Valencia-Juventus : ROMA - Bjorn Kuipers è l'arbitro designato per Real Madrid-Roma , in programma mercoledì al Bernabeu, alle 21, per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il fischietto olandese ha ...