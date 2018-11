C' è Posto Per 30? | quinta puntata Diretta e anticipazioni

Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri si piazzano in seconda posizione - primo Posto Per Stepanova-Bukin : Si è conclusa con il bellissimo secondo posto di Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza sul ghiaccio la seconda giornata della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella capitale finlandese, presso l’Helsinki Ice Arena. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno eseguito un programma a dir poco monumentale. Sulle note della colonna sonora del celebre film ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : decimo Posto Per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi : Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara. Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di ...

Atalanta - a Bologna per vincere Mancini in campo al Posto di Masiello : Vietato sbagliare, l'occasione giusta per centrare altri tre punti, provare a scalare la classifica e tornare a sognare. Non diciamolo forte, ma la rincorsa ad altre posizioni è iniziata e l'Atalanta ...

Alec Baldwin arrestato : avrebbe preso a pugni un uomo per un Posto auto : Nottataccia per Alec Baldwin, arrestato nel cuore di New York dopo aver partecipato ad una rissa. Il 60enne divo americano, vincitore di 3 Golden Globe, 3 Premi Emmy e 8 Screen Actors Guild per la serie tv 30 Rock, avrebbe preso a pugni un automobilista dopo una banale lite per un parcheggio sulla decima strada. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 49 anni a bordo di una Saab si sarebbe infilato nel parcheggio che un familiare di ...

Inter - manita al Genoa : 5-0 per i nerazzurri. Agganciato il Napoli al secondo Posto : 'Ciao Steven, ama l' Inter c ome noi', è lo striscione con cui i tifosi accolgono Zhang alla sua prima in casa da presidente. Con una squadra così, niente di più facile, verrebbe da dire: i nerazzurri ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise conquistano il secondo Posto. Vittoria per i russi Zabiiako-Enbert : Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno appena conquistato, per la prima volta in carriera, la seconda posizione finale nelle specialità delle coppie di artistico Della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019, in scena presso la Helsinki Arena, stadio del ghiaccio Della capitale finlandese. I pattinatori allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer sono stati autori di un programma problematico sotto il profilo tecnico. Dopo un inizio ...

MotoGp – Pericolo scampato per Valentino Rossi a Sepang : le parole del Dottore dopo il 3° Posto in qualifica : Valentino Rossi e la prima fila nelle qualifiche del Gp della Malesia: le sensazioni del Dottore a Sepang 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ha costretto i commissari di gara a rimandare di oltre ...

WTA Zhuhai – Infortunio per Madison Keys : la tennista americana abbandona il torneo - Wang al suo Posto : Madison Keys costretta ad abbandonare il torneo di Zhuhai per Infortunio: la tennista americana soffre di un problema al ginocchio. Wang al suo posto Il WTA di Zhuhai perde una delle giocatrici più in forma. Dopo aver vinto il proprio girone, Madison Keys è stata costretta ad annunciare il proprio ritiro a qualche ora dall’inizio del suo match di semifinale del torneo asiatico. La tennista americana ha spiegato di essere costretta al ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Alina Zagitova conduce lo short program. Shiraiwa in seconda posizione - terzo Posto Per Hendrickx : Proseguono le competizioni alla Helsinki Arena, impianto sportivo della capitale finlandese questa settimana teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. In una gara caratterizzata in generale da tante imprecisioni, Alina Zagitova si è piazzata momentaneamente in prima posizione dopo lo short program. La fuoriclasse russa allenata da Eteri Tutberidze ha fatto il suo esordio nel circuito pattinando un ...

Un Posto al sole anticipazioni : un lavoro per ADELE - ma potrà accettare? : Come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, a Un posto al sole ha iniziato a tenere banco una drammatica storia di violenza domestica e il protagonista in negativo della trama si è rivelato essere il già burbero Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro). Lui, con la sua prepotenza, tiene dunque sotto scacco la moglie ADELE (Sara Ricci), che proprio di recente si è beccata lo schiaffone di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi nelle nostre ...

45 minuti di addestramento bastano per pilotare un elicottero? Sì - se c’è un tablet al Posto della cloche : “Gentili passeggeri, il comandante vi dà il benvenuto a bordo, dopo 45 minuti di training grazie ai quali ho imparato a pilotare questo aeromobile”. Immaginandomi la scena successiva, vedo i passeggeri darsela a gambe. Invece sappiate che è davvero possibile far pilotare un elicottero vero a chi non ha mai guidato altro che la propria auto, dopo 45 minuti di addestramento. L’elicottero è un modello Sikorsky S-76B da oltre 5.000 ...

Manovra 2019 - incentivi per chi dà il Posto fisso a un '110 e lode' : E' nella relazione tecnica che si possono trovare le ultime novità della Manovra 2019 . La più interessante riguarda la conferma di quello che viene già ribattezzato come il nuovo 'bonus eccellenze'. ...

Ferrara - segretario del Carroccio issa la bandiera leghista al Posto del Tricolore : “Facciamo le prove per la vittoria” : Il segretario della Lega di Ferrara Nicola Lodi detto ‘Naomo’ ha pubblicato un video su Facebook che lo ritrae mentre di notte issa e fa sventolare una bandiera del Carroccio su un pennone solitamente utilizzato per il Tricolore durante le cerimonie, in piazza Trento e Trieste, nel centro storico della città estense. “Stiamo facendo le prove, stiamo provando se la bandiera è nella posizione giusta, vinceremo il Comune, questa è ...

Manovra - opportunità del Posto fisso per un 'eccellente' su dieci : Con il nuovo "bonus eccellenze" avrà un'opportunità di posto fisso un "cervellone" su dieci. E' quanto emerge dalla relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio. Lo sconto fino a 8mila euro è ...