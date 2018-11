Casteldaccia | “sindaco e suo predecessore citati alla Corte dei conti per il mancato

ilfattoquotidiano

: 'E' una tragedia spaventosa, il Milicia e' un piccolo fiume con una portata molto limitata d'acqua. Non ha mai rapp… - TgrSicilia : 'E' una tragedia spaventosa, il Milicia e' un piccolo fiume con una portata molto limitata d'acqua. Non ha mai rapp… - GiuliaDiVita : Al tg3 intervista al sindaco di #Casteldaccia, Di Giacinto, in merito alla sicurezza 'Verificheremo gli abusi'. La… - GiuliaDiVita : 31 agosto 2018: 'abusi edilizi, citati per danno erariale due ex sindaci di #Casteldaccia' tra cui il sindaco attua… -

(Di domenica 4 novembre 2018) La procura di Termini Imerese è al lavoro per capire se il villino nel quale si è consumata la strage dovuta all’esondazione del fiume Milicia fosse regolare o meno. “Un’origine sospetta, vista la vicinanza al corso d’acqua”, dice il procuratore capo Ambrogio Cartosio. Di certo, c’è che la zona a cavallo tra il comune die quello confinante di Altavilla Milicia, la stessa dove c’era la casa in cui sono morte 9 persone a causa del maltempo, sono una zona ad “altissimo rischio”, come dice il sindaco di Altavilla, Giuseppe Virga, spiegando che la situazione è stata denunciata più volte negli scorsi anni: “L’ultimo esposto è di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di”. Allo stesso tempo, però, proprio l’ex sindaco, Fabio Spatafora, assieme a quello in carica, Giovanni Di Giacinto, sono ...