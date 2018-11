Casteldaccia | il maltempo fa 9 morti | due famiglie distrutte Sotto accusa l' abusivismo

Maltempo - sulla villetta di Casteldaccia gravava un ordine di demolizione : VIDEO / Maltempo in Sicilia, la tragedia di Casteldacci a VIDEO / Casteldaccia, il silenzio dopo la tragedia VIDEO / La tragedia di Casteldaccia, la cronaca dalla villetta «La zona in cui è esondato ...

Maltempo - sulla villetta di Casteldaccia gravava un ordine di demolizione : Il documento era già stato firmato nei mesi scorsi ma non era stato eseguito perché i proprietari avevano fatto ricorso al Tar. L'immobile comunque non era sanabile in quanto realizzato a meno di 150 metri dal fiume, quindi in zona di inedificabilità assoluta. La Procura di Termine Imerese ha già disposto il sequestro degli atti. ...

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della tragedia : “Ci sono tante concause” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...

Maltempo Sicilia - 9 morti a Casteldaccia : “Sul letto del fiume tutte case abusive” : Un territorio devastato dall’abusivismo. Almeno due lottizzazioni abusive, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume. E’ il quadro descritto da Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla Milicia, comune confinante con quello di Casteldaccia in cui nove persone, stanotte, sono morte per l’esondazione del fiume Milicia, il corso d’acqua che separa i due comuni. “Da assessore e poi da sindaco – racconta ...

Casteldaccia - sterminata la famiglia Giordano : muoiono in 9 durante maltempo - : Stavano passando il weekend vicino a Palermo, quando l'esondazione del fiume Milicia ha travolto la loro villetta. Tra le vittime anche due bambini. Salvo Giuseppe Giordano: "Ho perso tutto, se ...

Maltempo - la procura sulla tragedia di Casteldaccia : “Villetta costruita troppo vicina al fume” : La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo sulla strage di Casteldaccia, dove il fiume Milicia, esondato a causa del Maltempo, ha travolto e ucciso 9 persone. Tra i dubbi da chiarire anche la posizione della villetta dove si è verificata la tragedia. Il pm Cartosio: "Cercheremo di capire le responsabilità. Il villino appare sospetto, vicino a un corso d'acqua".Continua a leggere

In Sicilia 12 morti per il maltempo. Si indaga sulla tragedia di Casteldaccia : Roma, 4 nov., askanews, - La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d'indagine sulla tragedia di Casteldaccia, nel palermitano, dove nella notte un'ondata di acqua e fango ha travolto una ...

Casteldaccia - tragedia per il maltempo. Il pm : "Villa troppo vicina al fiume" : Il fatto che la villetta di Casteldaccia , e non solo quella, fosse troppo vicino al fiume , è stata la prima osservazione fatta dal Procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio , dopo ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di Termini Imerese dispone esami sulle salme delle vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia “ci sono troppe case abusive” : Nel Palermitano, a Casteldaccia, dove sono morte 9 persone, il fiume Milicia era esondato già altre volte, ma non ha mai fatto paura come ieri notte: “Altre volte le acque del fiume hanno invaso le strade ma mai era accaduta una cosa del genere,” raccontano i residenti del Comune. Alcuni dicono: “Siamo vivi per miracolo, per un caso“, mentre altri ammettono che nell’area “ci sono troppe case abusive“, e ...

Maltempo fa strage nel Palermitano : 10 morti - 9 a Casteldaccia. Conte in Sicilia : Il capo del governo Giuseppe Conte è atterrato col volo di Stato a Palermo . Il premier è subito salito nell'elicottero, che lo attendeva nella pista dell'aeroporto, per sorvolare le zone colpite dall'...

Maltempo - a Palermo è strage di bambini : Rachele - Federico e Francesco tra i morti di Casteldaccia : Tra le nove vittime di Casteldaccia, dove il fiume Milicia è esondato travolgendo una villetta, ci sono tre bambini: Rachele, 1 anno, il fratello Federico, di 15, e il piccolo Francesco, di 3. Sono morti insieme alle loro famiglie a causa della furia del Maltempo. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo: "Case costruite troppo vicine al corso d'acqua".Continua a leggere

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : dolore e rabbia del sopravvissuto - “non avvertiti del rischio” : “Se c’era questo pericolo, perché non ci avvertivano? Così avremmo evitato di trascorrere il ponte di Ognissanti in quel villino dove trascorriamo l’estate“: lo ha dichiarato Giuseppe Giordano, l’uomo sopravvissuto alla tragedia di Casteldaccia, che ieri sera ha perso la moglie, due figli, la suocera e altri parenti nell’alluvione. “Se avessi saputo che il fiume poteva esondare non ci saremmo mai andati, ...

Maltempo Palermo : funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia : I funerali delle 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia saranno celebrati nella cattedrale di Palermo. La camera ardente sarà tenuta nella chiesa di piazza In Gastone a Palermo e subito dopo le salme verranno trasferite in cattedrale. L'articolo Maltempo Palermo: funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia sembra essere il primo su Meteo Web.