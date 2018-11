Casteldaccia | il dramma di Giuseppe | lui si salva | ma la piena gli uccide moglie | figli e

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Il dramma dei sopravvissuti a Casteldaccia - rimasti senza famiglia. Di uno di loro si sono perse le tracce : Non hanno più lacrime da versare i sopravvissuti della tragedia di Casteldaccia. Le loro famiglie sono state spazzate via dalla furia dell'acqua, sorpresi dalla piena del fiume mentre erano a cena, nelle loro case.Giuseppe Giordano, 35 anni, resta seduto nella panchina accanto la camera mortuaria del Policlinico di Palermo, attorno a lui familiari e amici piangono e lo abbracciano. "Ho perso tutto, non ho più nulla. Mi rimane solo ...