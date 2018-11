Casteldaccia - fiume in piena distrugge una famiglia . Il racconto dell’unico sopravvissuto

caffeinamagazine

: Maltempo fa strage nel Palermitano, 10 morti, 9 a #Casteldaccia. Sotto accusa l'#abusivismo. Il sindaco: c'era l'or… - Agenzia_Ansa : Maltempo fa strage nel Palermitano, 10 morti, 9 a #Casteldaccia. Sotto accusa l'#abusivismo. Il sindaco: c'era l'or… - RaiNews : #Sicilia, sindaco di #Casteldaccia: 'La casa travolta dal fiume era abusiva e pendeva dal 2018 un ordine di demoliz… - riotta : 'La casa travolta dal fiume con 9 morti era abusiva...con un ordine di demolizione impugnato dai proprietari al Tar… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Il maltempo non molla e continua a mietere vittime: una tragedia immane travolge la Sicilia,e Palermo e, soprattutto, Giuseppe Giordano che ha visto morire tutta la suadalla furia dellaimprovvisa delMilicia. Dentro la villetta nella quale lui, la sua, quella dei genitori e altri amici stavano trascorrendo il ponte di Ognisanti. Dentro la moglie e i figli di Giuseppe, i suoi genitori, i fratelli… Si sono salvati altri due ospiti della villa sommersa dove sono morti in 9: erano andate in paese a prendere dei dolci. Nella giornata dell’allerta rossa fino alle 24 la giornata era trascorsa serena: si sa di canti e foto felici nel pomeriggio. Poi intorno alle 0.30 la tragedia. I testimoni presenti nel pomeriggio araccontano di unMilicia non in condizioni preoccupanto. Questa comunque l’identità delle vittime ...