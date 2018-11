Casteldaccia | Federico travolto dal fango mentre cercava di salvare la sorellina | “Papà

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018)stava giocando con laquando ha iniziato a vedere l’acqua che entrava da sotto la porta di casa. “Papà cosa succede?”, ha urlato. Poi è salito su un letto e ha preso in braccio la suadi un anno. “Papà la tengo io, non ti preoccupare“, gli ha detto prima che la casa fosse completamente invasa dale dai detriti. “Poi anch’io sono statodae acqua”. È il drammatico racconto di Giuseppe Giordano, l’unico sopravvissuto all’ondata diche sabato sera ha sommerso la villetta dove si trovava con la famiglia a, in Sicilia. La piena del fiume Milicia ha ucciso nove persone, tra cui sua moglie e i suoi due figli,, 15 anni, e Rachele, di uno. Lui è riuscito a salvarsi “per miracolo“, aggrappandosi ad un albero e ora, in lacrime, ha raccontato ai ...