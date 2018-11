Casteldaccia | chi sono i 9 morti dell' alluvione Sterminata la famiglia Giordano

Tragedia di Casteldaccia - l'allarme dei sindaci : "Zona ad altissimo rischio per colpa dell'abusivismo" : Il primo cittadino di Altavilla Milicia: "L'ultimo esposto un anno fa". La procura di Termini Imerese indaga. Polizia al Comune per acquisire gli atti

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : dolore e rabbia del sopravvissuto - “non avvertiti del rischio” : “Se c’era questo pericolo, perché non ci avvertivano? Così avremmo evitato di trascorrere il ponte di Ognissanti in quel villino dove trascorriamo l’estate“: lo ha dichiarato Giuseppe Giordano, l’uomo sopravvissuto alla tragedia di Casteldaccia, che ieri sera ha perso la moglie, due figli, la suocera e altri parenti nell’alluvione. “Se avessi saputo che il fiume poteva esondare non ci saremmo mai andati, ...

"E' successo tutto in pochi secondi" - parla il superstite di Casteldaccia : Casteldaccia (Palermo), 4 nov. (AdnKronos) - "E' successo tutto in pochi secondi, all'improvviso l'acqua e il fango hanno sfondato i vetri, tutte le imposte. Non abbiamo più capito niente". E' quanto raccontato dall'unico superstite agli inquirenti che conducono l'inchiesta sulla tragedia di Casteld

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia e Vicari “si è scatenato l’inferno in pochissimo tempo” : “Ieri sera si è scatenato l’inferno in pochissimo tempo“: lo ha raccontato all’Adnkronos il Comandante dei Vigili del fuoco di Palermo, Pietro Foderà, che sta seguendo da vicino la tragedia di Casteldaccia, dove sono morte nove persone. “Alle 23 di ieri sono arrivate in pochissimi minuti tantissime chiamate, da Vicari e da tutto il Centro Sicilia, e poi da Ficarazzi e da Casteldaccia. C’erano fiumi esondati e ...